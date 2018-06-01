Plastik üretimindeki artış dünyayı tehdit ediyor

Dr. Filiz Karaosmanoğlu, "Son yıllarda plastik üretiminde ki artış, dünyayı tehdit ediyor. Dünyada her 1 dakikada 1 milyon plastik şişe satın alınıyor. Yılda 500 milyar plastik poşet kullanılıyor. Okyanusları her yıl 8 milyon ton plastik kirletiyor ve dakikada okyanuslara bir çöp kamyonu büyüklüğünde plastik atık karışıyor” dedi.

Yaklaşan 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi plastik üretiminin ulaştığı rakamları değerlendirildi. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, son yıllarda plastik üretiminde ki artışın dünyayı tehdit ettiğini vurguladı.

Karaosmanoğlu’na göre dünyada her 1 dakikada 1 milyon plastik şişe satın alınıyor. Yılda 500 milyar plastik poşet kullanılıyor. Okyanusları her yıl 8 milyon ton plastik kirletiyor ve dakikada okyanuslara bir çöp kamyonu büyüklüğünde plastik atık karışıyor. Yaşamın vazgeçilmezi olan plastikler, maalesef çevre kirliliğini de artırıyor.

“10 yılda geçen 100 yıldan daha fazla plastik ürettik”

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan plastik kirliliği rakamlarına göre, son 10 yılda, geçen 100 yılın toplamından daha fazla plastik üretildiğinin ve atık plastiklerin tüm atıkların yüzde 10’unu oluşturduğunun altını çizdi.

“Tek kullanımlık plastik tüketimini azaltma seferberliği ilan edilmeli“

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından bu yılki 5 Haziran Dünya Çevre Günü temasının ‘Plastik Kirliliğini Yen’ olarak seçildiğini belirtti. Tek kullanımlık plastik kirliliği ile mücadele için dünyanın bir araya geldiğini ifade eden Karaosmanoğlu, “Bizim de ülkemizde öncelikle tek kullanımlık plastik kirliliğinin önüne geçmek için seferberlik yapmamız gerekiyor. Değerli bir malzeme olan plastikleri kullanırken bilinçli olmamız gerekiyor. Elimize aldığımız plastik bir şişenin suda 450 yıl bozulmadan kalabildiğini unutmadan tüketmeliyiz. Tek kullanımlık plastik tüketimini önce hızla azaltmalı. Sonra da reddetmeliyiz. Tek kullanımlık plastik tüketimine son vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Karaosmanoğlu, plastik kullanımını azaltmak için 10 öneriyi şu şekilde sıraladı:

"Plastik yerine paslanmaz çelik çatal, kaşık ve bıçak kullanalım.

Plastik pipet kullanımından vazgeçelim.

Alışverişe giderken yanımıza file veya pamuklu alışveriş çantaları alalım.

Ofisimizde plastik ya da içi plastik film kaplı karton bardaklar yerine kendi bardaklarımızı götürerek çayımızı, kahvemizi tüketelim.

Plastik şişeden su içmek yerine; bir su kabı ya da matara edinelim.

Biyobozunur diş fırçası tercih edelim.

Bulaşık ve çamaşır deterjanları ile sıvı sabunların ambalajlarını yeniden kullanalım. Bunun için deterjan ve temizlik malzemelerinin satılan büyük boy yedek şişelerini alıp küçük şişelerimize dolduralım.

Kulak temizleme çubuklarını ihtiyacımız kadar kullanalım.

Plastik ambalajları kullandıktan sonra geri dönüşüme göndermeden önce evimizde yeniden nasıl değerlendirebileceğimize bakalım.Kullanım ömürlerini uzatalım. Hamarat ev hanımlarımız plastik ambalajlardan çiçekleri için

çok şık saksılar ya da sokak hayvanları için su ve mama kapları yapabilir.

Kullandığımız plastikleri sadece birer atık olarak görmeyelim. Plastiklerin döngüsel ekonomide geri dönüşümün en önemli hammaddelerinden biri olduğunu bilerek, atık endüstrimiz için geri dönüşüm kutularına atalım."