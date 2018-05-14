Play-off rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Lig’de yarın oynanacak yarı final play-off rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı play-off karşılaşmalarında yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İlk maçı deplasmanda 4-3 kaybeden Ümraniyespor’un, saat 16.00’da Ümraniye Şehir Stadyumu’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Sahasında Gazişehir Gaziantep’e son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Boluspor’un saat 20.00’de Bolu Atatürk Stadı’nda final biletini almak için rakibiyle oynayacağı müsabakada ise Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Osman Gökhan Bilir yapacak.