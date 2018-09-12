Plazalar arasında 180 kilo ürün hasat edildi

11 Eylül Salı günü Üçgen Teras'ta düzenlenen ‘Hasat Şenliği'nde hasat edilen 169 farklı çeşit ve yaklaşık 180 kilogram sebze, meyve ve bitkilerden hazırlanmış taptaze yiyecek içecek ikramının yanı sıra söyleşiler, atölyeler, çocuklara özel etkinlikler ve İstanbul Swing konseri gerçekleşti.

İstanbul'da şehrin ortasında kentsel tarımın mümkün olduğunu kanıtlayan Akmerkez, çatı katında yer alan Üçgen Teras'ın arka bölümündeki 750 metrekarelik alanda sürdürülebilir tarım uygulamalarına devam ediyor. EK BİÇ YE İÇ işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Terasta Tarım' projesi ile yıl içinde yetiştirilen 169 farklı çeşit ve yaklaşık 180 kilogram sebze, meyve ve bitkinin hasadı da misafirlerin katılımıyla festival havasında gerçekleşti. Şenlikte, şehirde sağlıklı gıda tüketiminden probiyotik içecek yapımına kadar birçok atölye ve söyleşi de vardı. Organik ürünlerin satışının da gerçekleştiği stantlar misafirler tarafından yoğun ilgi gördü.

Organik bağış

Festivalde, misafirler temassız kartları ile derneklere bağışta bulundular. Terasta Tarım'dan elde edilen bitkilerin tohumları bağış yapan misafirlere hediye edildi.Hasat Şenliği; tohum topları, kompost yapım atölyesi ve kendini sulayan saksı ve böcek oteli yapım atölyesi gibi birçok etkinlikle çocuklara doğa ile iç içe olma fırsatı verdi. Festival; EK BİÇ YE İÇ şeflerinin bahçeden hasat ettiği taze ürünlerle hazırladığı lezzetli ve sağlıklı yiyeceklerin tadımı, bahçe turları, ardından “İstanbul Swing”in konser performansı ile son buldu.