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10 Temmuz 2018 03:49

Polis ekipleri intihar etmen isteyen kişiyi böyle yakaladı

Şişli’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi üst geçide çıkarak intihar etmeye kalkıştı.

Polis ekipleri intihar etmen isteyen kişiyi böyle yakaladı

10 Temmuz 2018 03:49

Bariyerlerden sarkan şahsı polis ekipleri kollarından yakalayıp yukarı çekmeye çalıştı. Polislerin elinden kurtulan kişi kendisini aşağı attı, itfaiyenin açtığı hava yastığına düşen şahıs yara almadan kurtuldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.


Olay, 02.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarında bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi intihar etmek için üst geçide çıktı. Şahsın bariyerlerden sarktığını görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de hava yastığı açarken sağlık ekibi de hazır bekletildi.



Polis ekipleri şahsı kollarından tutarak çekmeye çalıştı


Alınan önlemlerin ardından müzakereci ile birlikte polis ekipleri üst geçide çıktı. Kişinin dalmasını fırsat bilen polis ekipleri şahsı kollarından tutarak yukarı çekmeye çalıştı. 5 polis tuttukları şahsı yukarı çekerken şahıs kendini aşağı bıraktı. Üst geçitten atlayan kişi itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına düştü. Hava yastığına düşen kişi yara almadan kurtuldu. Olay yerinde yapılan sağlık kontrolünden sonra kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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