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18 Eylül 2017 17:06

Polis ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2017-2018 eğitim öğretim yılının bu sabah başlaması ile birlikte trafikte yerlerini alan okul servislerini denetledi.

Polis ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı

18 Eylül 2017 17:06

Servislerinin içinde emniyet kemeri ve yangın tüpü kontrolü yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takılı olmayan servislerde cezai işlem uygulayıp, kemerleri takılı olmayan çocukların ise kemerlerini taktı.


2017-2018 eğitim öğretim yılı bu sabah başlamasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerine yönelik uyulama yaptı. Zincirlikuyu’da ve Sinan Erdem Spor salonu önünde okuldan çıkan okul servislerini denetleyen polis ekipleri, evrak kontrolü yapıp, servislerin içerisini de kontrol etti. Araçlarda emniyet kemeri ve yangın tüpü kontrolü yapan polis ekipleri, ehliyet kemeri takılı olmayan servislere cezai işlem uyguladı. Servislerin içerisinde emniyet kemeri takılı olmayan çocukların kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunurken, takamayanlara ise yardım etti. Servis şoförleri ve servis hostesleri yapılan uygulamadan memnun olduklarını, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyledi.


Emniyet kemeri taktırmadıkları için hakkında cezai işlem uygulanan servis şoförü Erhan Candan, “Emniyet kemerinden dolayı cezayı işlem uygulandı. Bugünde ilk günümüzdü. Biraz heyecan var tabi. Normalde dikkat ediyoruz ama bugün ilk günümüz olduğu için listelerde bir karışıklık oldu o yüzden hostes hanımda unuttu bizde unuttuk. Uygulama güzel tabi inşallah bu böyle devam eder” dedi.




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