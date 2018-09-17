İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı

İstanbul (İHA) – Trafik polisleri Beşiktaş’ta, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi.

İstanbul (İHA) – Trafik polisleri Beşiktaş'ta, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. Denetimler esnasında ön plakası takılı olmayan araç sürücüsüne 108 TL para cezası kesildi.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri Beşiktaş'ta, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Çok sayıda servis aracının aynı anlarda trafiğe çıkması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.


Öte yandan, Beşiktaş'ta trafik polisleri servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Servis araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler araçlarda aramalar gerçekleştirdi. Denetimler esnasında ön plakası takılı olmayan araç sürücüsüne ise 108 TL para cezası kesildi.


Servis şoförleri bu uygulamalardan memnun olduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.