Polis ekipleri uyuşturucu tacirini randevulaşarak yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri denetim yaptıkları sırada M.F. ile S.B. isimli şahısların birbirine bir şeyler verdiklerini farketti. Şahısların üzerinde arama yapan ekipler 4 gram bonzai ele geçirdi.

M.F.'nin uyuşturucu maddeyi M.R. (41) isimli şahıstan aldığını söylemesi üzerine harekere geçen ekipler M.R. ile uyuşturucu madde alımı konusunda randevulaştı. Olay yerine özel aracı ile gelen şahıs ekipler tarafından yakalanırken, aracında yapılan aramalarda ise 120 gram bonzai ele geçirildi.

M.R. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 570 gram bonzai, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

M.F ve S.B. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, M.R. isimli şahsın işlemleri ise sürüyor.