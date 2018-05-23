Polis ekiplerinden tütün kaçakçılarına operasyon

Yapılan operasyonlarda, 81 bin 415 paket kaçak sigara, 40 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 5 bin 580 adet puro ve 570 paket sigara tütünü ele geçirdi. Operasyon anı ise polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, tütün mamulü ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 ve 21 Mayıs tarihleri arasında Beylikdüzü ve Fatih ilçelerinde piyasaya kaçak sigara sürüldüğüne yönelik ihbar aldı.

400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Polis ekipleri ilk olarak Beylikdüzü’nde bulunan ambarlı gümrük sahasına 2 konteyner kaçak sigaranın getirilerek yasadışı yollarla piyasaya sürüleceği ihbarını değerlendirerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

5 bin 580 adet puro ve 570 paket sigara tütünü ele geçirdi

Operasyonlara devam eden ekipler, Fatih’de bulunan bir iş merkezinde kaçak sigara depolandığı ve piyasaya dağıtımının yapıldığı yönünde ihbarı değerlendirerek depoya baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda iş merkezi içinde bulunan iş yerlerinin gizli bölmelerinde yapılan aramalarda, 81 bin 415 paket kaçak sigara, 40 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 5 bin 580 adet puro ve 570 paket sigara tütünü ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.