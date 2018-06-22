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22 Haziran 2018 17:45

Polis, hırsızı sosyal medya hesabını takip ederek yakaladı

Atatürk Havalimanı’nda içinde 20 bin dolar bulunan bir kadın yolcunun çantasını çalan Filistinli hırsız, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Polis, hırsızı sosyal medya hesabını takip ederek yakaladı

22 Haziran 2018 17:45


Hırsızı tespit eden Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Filistin uyruklu Mounir Chahrour’un (27) sosyal medya hesabını takibe aldı. Sosyal medya hesabından yer bildirimi yapan Mounir Chahrour ekipler tarafından yakalandı.


Hırsızın sosyal medya hesabında gittiği gece kulüplerinde yer bildirimi yaparak paylaşımlarını tespit eden havalimanı polisi, yer bildirimlerin yapıldığı yere yoğunlaştı. Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin Güven Timleri ile yaptığı operasyonda Aksaray’da yürürken yakalanan Mounir Chahrour gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Chahrour’un 4 hırsızlık olayına daha karıştığı ortaya çıktı.


Öte yandan Atatürk Havalimanı’nda, bir kadın yolcunun çantasını çalan iki Kosovalı hırsız da terminalde yine ekiplerce suçüstü yakaladı. C.K ve I.B.’yi hem kameralarla hem de fiziki olarak takibe alan polis, iki hırsızı çanta çalarken yakalayarak gözaltına aldı. İki hırsız da sevk edildikleri savcılıkta tutuklandı.




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