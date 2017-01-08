Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 12:06

Polis karda da uygulamalarına devam ediyor

Polis karda da uygulamalarına devam ediyor

08 Ocak 2017 12:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yüzlerce polisin katılımıyla 10 noktada asayiş uygulaması başlattı. Mahmutbey Gişeler’de de güvenlik önlemini arttıran polis ekipleri, şüpheli buldukları aracı durdurarak sürücülere GBT uygulaması yapıyor.
Polis ekipleri, kar kış demeden İstanbul’un 10 noktasında asayiş uygulamalarına devam ediyor. Mahmutbey Gişeler’de de güvenlik önlemini arttıran ekipler, şüpheli buldukları aracı durdurarak sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapıyor. Yaklaşık 2 gündür İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına rağmen çalışmalarına devam eden yüzlerce polisten oluşan ekip, durdurdukları araçları didik arıyor. Uygulama trafiğin yoğun olduğu noktalarda gün boyunca devam edecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç