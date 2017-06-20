Polise bıçakla saldıran kablo hırsızı vurularak yakalandı

İki şüpheli kaçarak izlerini kaybettirirken hırsızların kepengi kırmaya çalışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay bu sabaha karşı Toros Caddesi üzerinde bulunan bir kablo deposunda meydana geldi. İddiaya göre deponun kepenklerini kırıp içeri giren üç şüpheli, o sırada caddede devriye gezen polis ekipleri ile karşı karşıya geldi. Güvenlik güçlerinin silahını çekip ‘teslim ol’ çağrısına kesici aletle karşılık veren şüpheliler, bir süre sonra kabloları bırakıp kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelilerinden E.Y. (23), polisin açtığı ateşle bacağından vurularak yaralı ele geçirilirken, diğer 2 şüpheli kaçarak izlerini kaybettirdi.

Poliste üç ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.Y.’nin, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızların kepengi kırmaya çalışmaları güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan zanlıların iş yerinin kepenklerini keserken verdiği çaba, deponun güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Hırsızlık şüphelilerinin çalıntı minibüsü yanaştırıp kepenkleri kırma mücadelesi kameralara yansıdı.