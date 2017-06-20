Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 15:53

Polise bıçakla saldıran kablo hırsızı vurularak yakalandı

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir iş yerinden elektrik kabloları çalan 3 şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına bıçakla saldırı yapınca zanlılardan biri vurularak yaralı halde yakalandı.

Polise bıçakla saldıran kablo hırsızı vurularak yakalandı

20 Haziran 2017 15:53

İki şüpheli kaçarak izlerini kaybettirirken hırsızların kepengi kırmaya çalışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay bu sabaha karşı Toros Caddesi üzerinde bulunan bir kablo deposunda meydana geldi. İddiaya göre deponun kepenklerini kırıp içeri giren üç şüpheli, o sırada caddede devriye gezen polis ekipleri ile karşı karşıya geldi. Güvenlik güçlerinin silahını çekip ‘teslim ol’ çağrısına kesici aletle karşılık veren şüpheliler, bir süre sonra kabloları bırakıp kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelilerinden E.Y. (23), polisin açtığı ateşle bacağından vurularak yaralı ele geçirilirken, diğer 2 şüpheli kaçarak izlerini kaybettirdi.


Poliste üç ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.Y.’nin, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Hırsızların kepengi kırmaya çalışmaları güvenlik kamerasına yansıdı


Öte yandan zanlıların iş yerinin kepenklerini keserken verdiği çaba, deponun güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Hırsızlık şüphelilerinin çalıntı minibüsü yanaştırıp kepenkleri kırma mücadelesi kameralara yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!