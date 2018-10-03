Polisi görünce otoyolda ters yönden kaçan mazot hırsızları yakalandı

İstanbul'da 3 hırsız, park halindeki kamyonetten mazot çalarken fark edildi. Kaçmaya çalışan hırsızlardan 2'si polisle yaşanan kovalamaca sonunda Esenler'de yakalandı. Polis ile şüphelilerin otoyolda nefes kesen kovalamacası ise kameralara yansıdı.

Olay, 30 Eylül'de Güngören'de gündüz saatlerinde meydana geldi. İlçede devriye görevi icra eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, park halindeki bir kamyonetin yakıt deposundan mazot çalan 3 kişiyi fark etti. Polis zanlılara müdahale etmek için harekete geçerken, karşılarında güvenlik güçlerini gören 3 hırsızlık zanlısı yakıt aktardıkları minibüse binerek kaçmaya başladı. Polisin ‘dur' ihtarına rağmen yaşı küçük 3 zanlı, kullandıkları minibüsü O-3 karayoluna sokarak Esenler Atışalanı istikametine doğru tehlikeli şekilde ilerlemeye başladı. Trafikte aniden geri dönerek ters istikamette ilerleyen şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Zanlılar takipten kurtulmak için aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Mazot hırsızlarını ara sokaklarda yaya olarak kovalayan polis, E.Y. (17) ve E.Y.'yi (13) yakalayarak gözaltına aldı. Aynı araçta bulunan E.D. ise kaçarak izini kaybettirdi. Gözaltına alınan 13 yaşındaki E.Y.'nin yapılan sorgulamasında ‘ev ve iş yerinden hırsızlık' suçundan kaydının bulunduğu, 17 yaşındaki E.Y. hakkında ise ‘otomobil hırsızlığı' ve ‘yağma' suçlarından yakalama kararı olduğu öğrenildi. Zanlıların mazot çalıp taşıdıkları minibüsün plakasındaki harf grubunda oynayarak değiştirdikleri ortaya çıkarken, polis minibüsün trafikten men edildiğini belirledi. Her iki zanlı aynı gün Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliğine sevk edilirken, polis kaçan üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, polis ile şüphelilerin otoyoldaki nefes kesen kovalamacası yol boyundaki şehir polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis içinde şüphelilerin bulunduğu minibüsü kovalarken, zanlılar O-3 karayolunda geri geri gidip aniden dönerek ters istikamete giriyor. Trafik akışını ve sürücüleri tehlikeye düşüren zanlıların bir süre sonra minibüsü bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor.