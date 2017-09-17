Polisin şüphesi kavanoza saklanmış uyuşturucuyu yakalattı

Edinilen bilgilere göre, Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alibey Mahallesi’nde bir şahıstan şüphelenerek durdurdu. Şüpheli şahsın yapılan GBT sorgulamasında ‘kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak’ ve ‘tehdit’ suçlarından arandığı tespit edildi.

Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A. isimli şahsın bavulunu da aramak istedi. H.A. bavul içerisinde esrar maddesi olduğunu belirterek iki kavanoz içerisinde bulunan uyuşturucu maddeyi polislere teslim etti.

Yapılan tartım sonucu kavanoz içerisinde bulunan esrar maddesinin 1 kilo 912 gram olduğu görüldü. H.A. gözaltına alınarak Silivri Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu madde dolu kavanozlar ise polis merkezi amirliğine teslim edildi.