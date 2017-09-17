Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 23:09

Polisin şüphesi kavanoza saklanmış uyuşturucuyu yakalattı

Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu şahsın GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan arandığını tespit ederken, taşıdığı bavul içerisinde de 2 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polisin şüphesi kavanoza saklanmış uyuşturucuyu yakalattı

17 Eylül 2017 23:09


Edinilen bilgilere göre, Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alibey Mahallesi’nde bir şahıstan şüphelenerek durdurdu. Şüpheli şahsın yapılan GBT sorgulamasında ‘kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak’ ve ‘tehdit’ suçlarından arandığı tespit edildi.


Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A. isimli şahsın bavulunu da aramak istedi. H.A. bavul içerisinde esrar maddesi olduğunu belirterek iki kavanoz içerisinde bulunan uyuşturucu maddeyi polislere teslim etti.


Yapılan tartım sonucu kavanoz içerisinde bulunan esrar maddesinin 1 kilo 912 gram olduğu görüldü. H.A. gözaltına alınarak Silivri Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu madde dolu kavanozlar ise polis merkezi amirliğine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç