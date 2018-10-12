Polislerin sahte içki operasyonu nefes kesti

Küçükçekmece'de bir apartmandaki sahte içki imalathanesine baskın yapan polislerin operasyonu nefesleri kesti. Kapıyı çalan polisin ‘Açar mısın kargo' diyerek seslendiği operasyonda dolu ve boş olmak üzere 5 bin şişe ile birlikte 500 litre saf alkol ele geçirilirken, operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yapılan sahte içki üretimi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünü harekete geçirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından sahte içki imalathanesine operasyon gerçekleştirdi.

Polis ‘Açar mısın kargo' diyerek kapıyı çaldı

Sahte içki imalathanesinin olduğu evle ilgili araştırmalarını tamamlayan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında apartmana girerek evin önüne gelen polis kapıyı çalmaya başladı. İçeriden seslerin gelmesi üzerine polis ‘Açar mısın kargo' diyerek seslenip, şüphelilere kapıyı açtırmaya çalıştı.

Evin arkasından kaçmaya çalışan 2 kişi kıskıvrak yakalandı

Adrese yapılan film gibi operasyonda 2 şüpheli evin arkasından kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Kapıdan giren polis ekipleri hızla hareket ederek bir diğer şüpheliyi ise sahte içkilerin doldurulduğu yerde yakaladı. Yaşları 16, 17 ve 23 olan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Operasyonda dolu ve boş 5 bin adet şişe ve 500 litre alkol ele geçirildi

Şahısları gözaltına alan polis ekipleri, evde inceleme yaptığı sırada piyasaya sürülmeye hazır dolu ve boş olmak üzere 5 bin adet şişe ve doluma hazır 500 litre saf alkol ele geçirildi. Evde yapılan incelemelerin ardından ekipler, sahte içki imalathanesiyle ilgili inceleme başlattı.