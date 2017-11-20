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20 Kasım 2017 17:38

Polisten 1 milyonluk sahte içki operasyonu

İstanbul polisi il genelinde 20 ayrı noktaya sahte içki operasyonu düzenledi.

Polisten 1 milyonluk sahte içki operasyonu

20 Kasım 2017 17:38

Operasyon kapsamında Fatih ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan satışa hazır sahte içki ele geçirdi.


İstanbul Kaçakçılık suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde içkiden dolayı zehirlenme vakalarının artması üzerine harekete geçi. Ekipler İstanbul genelinde sahte içki üreten şahıslara yönelik 20 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonda ise Vefa semtinde bulunan ve yıkım kararı olan binalar içinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edildi. Polisin metruk iki binada yapığı aramada şişelenmiş ve satışa hazır halde piyasa değeri 1 milyon Türk lirasını bulan sahte içki ele geçirildi. Operasyonda sahte içkinin yanı sıra üretimde kullanılan düzenek ve bandroller de ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı öğrenildi. Sahte içki üretilen mekanların oldukça eski ve metruk halde olduğu görüldü. Ele geçirilen sahte içkiler, düzenek ve şişelere polis tarafından el konulurken metruk binaların kapılarına mühür vuruldu.




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