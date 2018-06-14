Polisten Arife günü drone’li trafik uygulaması

Uygulamada kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlenip cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde trafik yoğunluğunu ve ihlallerini takip etmek İstanbul Büyükşehir Belediyesi drone ekipleriyle birlikte uygulama gerçekleştirdi. Bayram öncesi herhangi bir sorun yaşanmaması için Çamlıca Gişelerde gerçekleştirilen uygulamada kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi. Uygulama esnasında emniyet şeridine girerek kural ihlali yapan sürücülerin araç plakaları telsizle diğer ekipleri bildirildi. Gelen ihbarla polis ekipleri araçları durdurarak sürücülere cezai işlem uygulayıp kural ihlali konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan Ramazan Bayramı arifesinde ekipler İstanbul genelinde trafik denetimlerini artırdığı öğrenildi.