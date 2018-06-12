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12 Haziran 2018 15:20

Polisten Bayram öncesi çikolata baskını

Bahçelievler Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda içerisinde cinsel gücü arttırıcı maddenin bulunduğu ve sağlıksız koşullarda üretilmiş çikolata ele geçirildi.

Polisten Bayram öncesi çikolata baskını

12 Haziran 2018 15:20


Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler teknik ve fiziki takip yaptıkları şahısların Bahçelievler’de bulunan iş yerlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda üretilmiş ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Türk Lirasını bulan çikolata ele geçirildi. Ele geçirilen çikolataların 21 bin adedinin içerisin de cinsel gücü arttırıcı kimyasal maddelerin bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin bile şaşkına döndüğü iş yerindeki görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Tamamen pisliğin içerisinde bulunan çikolatalar ve hammaddelerine polis ekipleri el koydu. Çikolataların yapıldığı makineler ve saklanma için konulduğu dolaplar ise pislikten geçilmiyor. Ekipler yaklaşan bayram öncesinde vatandaşları çikolata alacakları yerler konusunda uyarıyor.




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