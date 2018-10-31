Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

İstanbul Kartal'da polis ekipleri, ‘dur' ihtarına uymayan ve kısa süren kovalamaca sonrası yakalanan araçta bin 24 gram uyuşturucu ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler alıcı kılığına girerek uyuşturucu satıcısı 3 şahsı da kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri E-5 Güney Yan yolda şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan şüpheli A.Ç. ve B.P. polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler Pendik Köprüsü üzerinde yakalandı.

Araçta bin 24 gram uyuşturucu ele geçirildi

Araçta inceleme yapan polis ekipleri bin 24 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, A.Ç. ve B.P. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ç. ve B.P. Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Polis uyuşturucu alıcı kılığına girerek satıcıları yakaladı

Kovalamaca sonrasında yakalanan şahısların üzerinden çalışmalarını sürdüren polis ekipleri uyuşturucu madde alacak gibi satıcılarla irtibata geçti. Uyuşturucu madde satıcı B.Y., K.Y. ve F.Y. isimli şüphelilerle görüşen Kartal Asayiş Büro ekipleri satıcıları Anadolu Adliyesi önüne çağırdı. Anadolu Adliyesi önüne gelen uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada 524 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler işlemler için Kartal Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.