Polisten kaçan uyuşturucu satıcıları araçla vatandaşların arasına daldı

Küçükçekmece'de güven timlerinin "dur" ihtarına uymayan uyuşturucu satıcıları, kaçtıkları araçla kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Olayda bazı vatandaşlar yaralanırken, araçta bulunan 4 şahıs güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Aracın kaldırımda yayaların arasına dalması ve vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül günü saat 14.30 sıralarında Küçükçekmece'de hareketlerinden şüphelendiği G.M. isimli şahsı takibe aldı. Bir süre sonra şahsı beklemekte olan bir araçtan sinyal verilmesi üzerine şahısın koşar adım araca bindiği görüldü. Bunun üzerine ekipler, araca “dur” ihtarında bulundu. Güven Timlerini fark eden araç sürücüsü kırmızı ışıkta hareket ederek Halkalı Caddesi'nde kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Polisten kaçarak kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarpan araç, olay yerine gelen güven timleri tarafından durduruldu.

12 gram bonzai ele geçirildi

Araç içerisinde bulunan M.U., Ö.B., G.M. ve Y.U. isimli 4 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise M.U. isimli şahsın araçta oturduğu kısımda 5 gram bonzai, Ö.B. isimli şahsın araçta oturduğu kısımda 5 gram bonzai ile üstünde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 230 TL, G.M. isimli şahsın oturduğu koltukta 1 gram bonzai, U.Y. isimli şahsın çorabı içerisinde de 1 gram bonzai ele geçirildi.

Şahıslardan biri tutuklandı

Şahısların emniyette yapılan sorgularında değişik suçlardan kayıtlarının bulunduğu, araç sürücüsünün ise denetimli serbestlik kapsamında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan G.M. isimli şahıs hakkında “uyuşturucu bir maddeyi satın almak ve kabul etmek ya da bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Şahıs daha sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 1 Ekim günü adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.B. ve U.Y. ise serbest bırakıldı.

Dehşet dakikaları saniye saniye kamerada

Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde meydana gelen olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde caddedeki kaldırımda çok sayıda vatandaşın yürüdüğü görülüyor. Hızla gelen araç kaldırıma çıkarak yayaların arasına dalıyor. Aracın yayalara çarpmasıyla bazı vatandaşların yere düştüğü görülürken, çevredeki vatandaşların ise panik yaşayarak kaçıştığı görülüyor. Bu sırada kucağında çocuğuyla olay yerinden kaçmaya çalışan bir kadının yaşadığı panik ise kameralara yansıyor. Güven timlerinin duran araca müdahale etmesiyle araçta bulunan şahısların dışarı çıkarılması saniye saniye kameralara yansıyor.