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09 Eylül 2017 22:53

Polisten kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar ekip aracına çarptı

Polislerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar, polis aracına çarptı.

Polisten kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar ekip aracına çarptı

09 Eylül 2017 22:53

Maddi hasarın oluştuğu kazada şüpheli 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olay, saat 22.00 sıralarında Maltepe 70 Evler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri 34 HA 1293 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli şahıslar kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrasında 70 Evler Köprüsü üzerinde polis ekiplerini gören şahıslar kaçmak istedikleri sırada ekip aracına çarparak kaldırıma çıktı. Maddi hasarın oluştuğu kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.




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