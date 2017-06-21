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21 Haziran 2017 16:40

Polis’ten Kumkapı’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Polisi özel harekat destekli, Fatih Kumkapı’dan yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, silah, para ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Polis’ten Kumkapı’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

21 Haziran 2017 16:40


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı’da uyuşturucu satıcılarına yönelik nefes kesen bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sokağa kalabalık bir şekilde giren ekipler, ani bir baskın ile saniyeler içerisinde uyuşturucu satıcısı şüphelilerini göz altına aldı. Şüphelileri yere yatıran ekipler, Kumkapı sokaklarını didik didik aradı. Narkotik köpeklerinin de görev aldığı operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.



Metruk binalar arandı


Emniyet ekipleri, özellikle metruk binalarda aramalar yaptı. Ekipler demir levhalar ile kapatılan metruk binaları baltalar ile kırarak içeri girdi. Sokaklarda metruk binalarda ve gözaltına alınan şahıslar üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde, silah, kesici alet ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para bulundu. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ele geçirilenler ile emniyet götürüldü.


Öte yandan Bölgede metruk bir binan bahçesinde yapılan arama da ise uyuşturucu içmeyen yarayan "kova" tabir edilen düzenek bulundu. Aynı binada gözaltına alınan kişinin üzerinde ise yüklü miktarda uyuşturucu madde çıktı.




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