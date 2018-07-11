Polisten vatandaşlara broşürlü bilgilendirme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü Vapur İskelesi şehir hatları vapurlarında; evden hırsızlık, güvenli internet kullanımı, telefon dolandırıcılığı, yankesicilik ve sahte para konuları gibi suç teşkil eden olaylar ile boğulma vakaları üzerine vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Öte yandan özenle hazırlamış oldukları bilgilendirme broşürlerini de vatandaşlara dağıtan polis ekipleri, vatandaşlarla birlikte vapura binerek, çalışmalarını devem ettirdi.

Polis ekiplerinin evden hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda kendisini bilgilendirdiklerini ifade eden Makbule Civelek, "Kapımı nasıl kilitlemek konusunda ve telefon dolandırıcılığı konusunda polisler beni bilgilendirdi. Nasıl daha güvenli kapı kilitlenir onun detaylarını anlattılar" dedi.