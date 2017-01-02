Polisten Zeytinburnu’nda gece kulübü saldırganı için operasyon

Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi.

Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken, polis Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren ekipler, Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi 63. Sokak’taki eve akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin katılımıyla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sırasında ekipler adresin bulunduğu sokak ile çevre sokakları tamamen kapattı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisin saldırganın saklandığı iddia edilen adreste saldırganı bulamadığı öğrenildi. Çevre sokaklardaki önlemleri sona erdiren polisin ihbarın yapıldığı adreste incelemeleri devam ediyor.