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Polonya'dan Türkiye'ye uzanan plak sevdası

39 yaşındaki Kornelia Binicewicz, Türk sanatçıların plaklarına duyduğu hayranlık nedeniyle doğup büyüdüğü Polonya’yı bırakıp Türkiye’ye yerleşti.

39 yaşındaki Kornelia Binicewicz, Türk sanatçıların plaklarına duyduğu hayranlık nedeniyle doğup büyüdüğü Polonya'yı bırakıp Türkiye'ye yerleşti. 3 yıl önce Polonya'dan kalkıp Kadıköy Plak Günleri'ne gelen Binicewicz, plaklarını dinlediği sanatçılardan etkilenip İstanbul'da kalmaya karar verdi.


Kadıköy Belediyesi Plak Günleri yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 3 yıl önce


Kadıköy Plak Günleri'ne katılan Polonyalı kadın Kornelia Binicewicz burada plakları inceleyerek kadın sanatçıların plaklarını satın aldı. Plak tutkusu nedeniyle geldiği Türkiye'de sanatçılara hayran kalan Polonyalı kadın, bir daha doğup büyüdüğü topraklara dönmedi. 3 yıl önce İstanbul'a yerleşen Kornelia Binicewicz bu yıl düzenlenen plak günlerinde dj'lik yaptı.


"Amacım kadın sanatçıları ön plana çıkarmak"


Plak aramak için Türkiye'ye geldim diyen Kornelia Binicewicz :”Kadın plaklarını araştırmak için 3 yıldır burada yaşıyorum. Kadın sanat camiası içerinde gözlemlediğim şey kadınların çok önde olmadığı. Aslında birçok çalışmada yer alıyorlar ama hiç bu dillendirilmiyor, ön plana çıkartılmıyor. Özellikle Türk Müziği içerisinde kahramanlar genelde erkekler oluyor. Kadınlar çok ön plana çıkamıyor. Örneğin Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray kadın sanatçılar biraz daha geride kalıyor. Ama biraz araştırdığınızda çok önemli seslerle karşılaşabiliyorsunuz. Onları görebiliyorsunuz. Amacım bunları ön plana çıkarmak. Onu planlıyorum” dedi.


“Çok fazla güçlü ses var”


Gerçekten güçlü seslere sahipsiniz diyen Kornelia Binicewicz “Çok fazla güçlü ses var. Esmeray, Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Hümeyra bunlar başında geliyor. Gerçekten güçlü seslere sahipsiniz o yüzden Türkiye üzerinde sadece bir sesi öne çıkartmam çok zor. Genel olarak Türkiye'de dışarı çıktığımız vakit Lübnanlı ünlü sanatçı Feyruz'u söyleyebilirim. O benim için çok önemli bir yerde çok büyük bir ses benim için” şeklinde konuştu.

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