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Polonya'nın yeni yıldızı Piatek

Polonya’da yeni Lewandowski olarak nitelendirilen Krzysztof Piatek gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Polonya'da yeni Lewandowski olarak nitelendirilen Krzysztof Piatek gösterdiği performansla göz dolduruyor.


İtalya Seri A ekiplerinden Genoa forması giyen Krzytof Piatek, sergilediği futbolla ön plana çıkıyor. Polonyalı forvet, yeni Robert Lewandowski olarak adlandırırken, Genoa ile çıktığı maçlarda kendinden söz ettirdi. Kırmızı-mavili ekipte çıktığı 7 maçta 9 gol kaydeden Piatek şimdiden bir çok takımın radarına girdi. Dün oynanan Polonya-Portekiz müsabakasında milli formayı giyen 23 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın 18. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti. Polonya bu müsabakada Portekiz karşısında 3-2 mağlup oldu.

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