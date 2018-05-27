Geçtiğimiz gün Ümraniye’deki Parseller Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 11 yaşındaki İbrahim Akkaya arkadaşlarıyla sokakta oyun oynadığı sırada aynı yaşlardaki B.K. ve O.C. ile birlikte arkadaşının evine girmiş ve çocuklardan biri evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken İbrahim Akkaya kafasından vurularak hayatını kaybetmişti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Akkaya’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. 7 kardeşin en küçüğü olan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Baba Salih Akkaya Sivas’ta olduğu için cenazeyi teslim alan amca Salim Akkaya, yaşanan olayın emniyet ekipleri tarafından titizlikle araştırılmasını istedi. 5 kişinin bulunduğu odada sadece İbrahim’in vurulduğunu söyleyen Akkaya, “Benim sokağın 2 sokak arkasında 4 çocukla birlikte bir evin içinde ateşli silahla vurularak öldürüldü. Bunun emniyet birimleri tarafından titizlikle araştırılmasını ve olayın açığa çıkarılmasını istiyorum. Silah ev sahibinin kiracısınınmış ama kim olduğunu tanımıyoruz. Mahallede oturan Adanalı bir şahıs diyorlar ama ismini bilmiyoruz. İçeride 4 çocuktan başka insan var mı yok mu onu da bilemiyoruz. Silahın da kime ait olduğunu, ruhsatlı mı, ruhsatsız mı bilemiyoruz. Fakat benim endişem 5 kişinin olduğu yerde nedense sadece bizim yeğenimiz vuruluyor. Başka birine kurşun isabet etmiyor. Babası zaten trafik kazası geçirmişti, 6 aydan beri yatıyordu. 4-5 gün önce köye gönderdik hava alsın diye. Yaralı adam, ben gelmesini istemedim. Biz cenazeyi oraya götüreceğiz” dedi.

İbrahim Akkaya’nın cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi’ne götürülecek ve buradan da akşam saatlerinde defnedilmek üzere Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Güzelyurt köyüne gönderilecek.