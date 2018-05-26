Pompalı tüfekle tehlikeli oyun ölüm getirdi

Olay Ümraniye’de Parseller Mahallesi Cuma Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki İ.A. arkadaşlarıyla sokakta oynamaya başladı. Ardından 10 yaşlarındaki B.K. ve O.C. ile birlikte eve girerek, buldukları pompalı tüfekle şakalaşmaya başladı. Bu sırada tüfeğin aniden ateş alması sonucu 11 yaşındaki İ.A., başından vurularak ağır yaralandı. Tüfek sesi duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından İ.A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan işlemlerin ardından İ.A’nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ailesi ve yakınları da sinir krizi geçirdi.

“Çok büyük ihmal var”

Hayatını kaybeden çocuğun komşusu, “Birinin annesi babası çalışıyor, evde kimse yok. Yatağın altında tüfeği buluyor. Tüfeği alıyor. Arkadaşına şaka yapayım derken, tetiğe basıyor. Çocuğu öldürüyor, oyun oynarken. Kasti bir şey olduğunu sanmıyorum. Ölen çocuk 11 yaşında, öteki de 10 yaşında. Arkadaşlar, çok işi. Çok büyük ihmal var burada. Yatağın altına tüfek bırakmak ne demek. Tüfeğin ağzında fişek olması ne demek” diye konuştu.

Olayın ardından 10 yaşındaki B.K. ve O.C., polis ekipleri tarafından Ümraniye’deki Çocuk Büro Amirliği’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.