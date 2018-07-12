Şüphelilerin benzin istasyonları gasp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli’de 24 Mayıs günü yüzleri maskeli bir grup şahsın pompalı tüfekle benzin istasyonunu gasp ettiği ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakasından yola çıkan ekipler şahısların yakalanması için harekete geçti. Çalışmalar sürdüğü sırada şüphelilerin kendilerine polis süsü vererek Sultanbeyli’de ikametlere girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler çalışmalarına hız verdi. Tuzla’da benzer yöntemle maskeli şahısların benzin istasyonu gasp ettiği sırada market çalışanın masa üstünde bulunan bir butona basması üzerine paniğe kapılarak kaçtığı ihbarını alan ekipler bölgede yoğunlaştı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin eşkallerini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Sultanbeyli ve Üsküdar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 27 adet fişek, 3 adet maske, 2 polis yeleği ve 1 adet polis rozeti bulundu.

Benzin istasyonlarının pompalı tüfeklerle gasp edildiği anlar kameralara yansıdı

Sultanbeyli ve Tuzla’da şüphelilerin pompalı tüfeklerle gerçekleştirdiği gasp anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Maskeli şüphelilerin kullandıkları otomobille benzin istasyonuna geldikleri ve silah zoruyla market çalışanlarını etkisiz hale getirdikten sonra paraları alarak kaçtıkları görülüyor.

Şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde şüphelilerin Bedri A.(22), Hamdullah A.(20), Kadir Y.(94), Abdullah A.(44), Mehmet D.(25), Murat K.(23) olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki şüphelilerin çeşitli suçlardan emniyette kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.