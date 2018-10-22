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Popüler Diyetlerin Toplu Mezarlığı kitabı raflarda

Doç.

Dr. Oytun Erbaş'ın Popüler Diyetlerin Toplu Mezarlığı kitabı Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.


Dr. Oytun Erbaş bilimsel olmayan yöntemlerle halk sağlığını tehdit eder noktaya gelen bütün bu beslenme yöntemlerine Popüler Diyetlerin Toplu Mezarlığı kitabında karşılık veriyor.


Her an, her yerde farklı kişiler ve kanallar aracılığıyla bambaşka beslenme öğütleri duyarız. Kitapçılarda rafları en çok dolduran kitaplar diyet kitaplarıdır. İşin ilginç yanı ise bu diyet kitaplarının birbirlerinden tamamen farklı şeyler söylemeleridir. Bir kitapta mutlaka et yememiz gerektiği anlatılırken bir diğerinde eti hayatımızdan çıkartmak zorunda olduğumuz ifade edilir. Peki, bu öneriler ne kadar bilimsel? Bu kitaplar hangi araştırmalara dayanarak yazılıyor? Bir kişiye iyi gelen bir besin maddesi bir başkası için zararlı olabilir mi? Milyonlar satan bu popüler diyet kitapları herkes için uygun ve uygulanabilir midir?


Popüler Diyetlerin Toplu Mezarlığı kitabında nasıl beslememiz gerektiği ile ilgili sorularınıza bilimin ışığında yanıtlar bulacaksınız.

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