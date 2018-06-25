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25 Haziran 2018 23:14

Portekiz - İran maçında eşitlik

Dünya Kupası B Grubu’nda Portekiz ile İran 1-1 berabere kaldı.

Portekiz - İran maçında eşitlik

25 Haziran 2018 23:14


Mücadelede ilk gol devrenin sonlarında geldi. 45 dakikada Adrien Silva’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Devre bu skorla sona ererken, mücadele uzun süre Portekiz’in 1-0’lık üstünlüğü ile devam etti. 90+3. dakikada ise İran, VAR ile kazandığı penaltı ile mücadelede eşitliği sağladı. Karim Ansarifard’in golü ile karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.


B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Portekiz, son 16 turunda A Grubu’nun lideri Uruguay ile karşılaşacak. İran ise turnuvayı 4 puan ile 3. sırada kapattı.


Beşiktaşlı oyuncu Quaresma 70 dakika sahada kaldı. Pepe ise 90 dakika sahada yer aldı.




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