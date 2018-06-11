Portekiz sürpriz peşinde

FIFA Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Portekiz, Avrupa’da olduğu gibi bu turnuvada da bir sürpriz yaparak kupayı müzesine götürmek istiyor.

Rusya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası yine büyük çekişme ve heyecana sahne olacak. 8 grupta 32 takımla başlayacak olan bu büyük mücadelede mutlu sona ise sadece bir takım ulaşacak. Almanya, Brezilya, Fransa gibi Dünya kupalarının mutlak favorilerinin yanında sürprize imza atarak kupaya uzanacak bir takımın olup olmayacağı da merak konusu. Bu duruma en yakın örnek ise 2016’da Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan Portekiz. Cristiano Ronaldo, Querasma, Pepe gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Portekiz, iki sene önce tüm otoriteleri yanıltarak uzandığı zaferi bu kez de Rusya’da yakalamayı deneyecek.

En güçlü rakip İspanya

2018 Dünya Kupası’nda B Grubu’nda İspanya, Fas ve İran ile karşılaşacak olan Portekiz Milli Takımı, ilk ikiye girerek gruptan çıkabilmek için ter dökecek. Söz konusu grupta Fernando Santos’un takımını zorlayacak en büyük rakip ise İspanya gibi duruyor. Daha önce toplamda 9 kez birbirlerine rakip olan bu iki takımın maçlarında İspanya 4, Portekiz ise 2 defa gülen taraf oldu. 3 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

En iyi derece üçüncülük

Daha önce Dünya Kupası’na 6 kez katılan Portekiz’in elde ettiği en iyi derece 3.’lük. Almanya’nın ev sahibi olduğu 2006 Dünya Kupası’nı da 4. olarak bitiren kırmızı-yeşilliler, 1986, 2002 ve 2014’te grup aşamasında, 2010’da ise son 16 turunda organizasyona veda etmişti.

Dünya kupalarında 26 müsabaka oynayan Portekiz, 13 galibiyet, 9 yenilgi, 4 beraberlik elde etmiş ve attığı 43 gole karşılık kalesinde ise 29 gol görmüştü.

Kadronun en değerlisi Ronaldo

Portekiz Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan oyuncular arasında en değerli isim olarak Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo ön plana çıkıyor. Transfermarkt verilerine göre 100 milyon Euro’luk değere sahip olan Ronaldo’yu, 50 milyon Euro ile Bernardo Silva takip ediyor. Bu futbolcuların ardından ise 40 milyon Euro ile 21 yaşındaki Gonçalo Guedes geliyor.

Portekiz kadrosunda piyasa değeri en düşük oyuncular ise 600 bin Euro ile Göztepe kalecisi Beto ve 500 bin Euro piyasa değerine sahip eski Fenerbahçeli Bruno Alves.

Portekiz’in Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleciler: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Savunma: Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Jose Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoles), Pepe (Beşiktaş), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Joao Mario (West Ham United), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskova), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)