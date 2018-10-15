Ceren Kerimoğlu'nun okulların okuma listelerine giren, binlerce çocukla buluşan Poşetto kitabı artık Kırmızı Kedi Çocuk etiketiyle raflarda yerini aldı.

Ceren Kerimoğlu'nun okulların okuma listelerine giren, binlerce çocukla buluşan Poşetto kitabı raflarda yerini aldı. Poşetto kocaman, naylon bir poşetti. Yaşadığı oyuncak mağazasındaki arkadaşlarıyla her gün sohbet eder, mutlulukla herkese selam verirdi. Bir gün bu mağazaya şık bir anne geldi. Kızına bir hediye aldı ama seçtiği oyuncak, diğer poşetlerin hepsi için çok büyüktü. Derken oyuncakçının aklına Poşetto geldi! İşte Poşetto'nun ilginç ve renkli yolculuğu böyle başladı...

Bu yolculukta onu büyük bir şaşkınlık, birçok arkadaş, biraz gıdıklanma ve benzersiz bir geri dönüşüm serüveni bekliyordu! Peki, Poşetto neye dönüşecekti? Geri dönüşüm ne demekti? Haydi, bu hikâyeyi okuyup neler olacağını ve geri dönüşümü, Poşetto'yla birlikte biz de öğrenelim!