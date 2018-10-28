Pota derbisini Fenerbahçe kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3.
haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 77-60 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Tolga Edis
Fenerbahçe: Verameyenka 19, Birsel Vardarlı Demirmen 8, Plum 11, Tuğçe Canıtez 9, Vaughn 10, Esra Ural Topuz 6, Özge Yavaş, Hartley 14
Başantrenör: Valerie Garnier
Galatasaray: Işıl Alben 7, Şerife Onar 12, Grigalauskyte 3, Macaulay 23, Jefferson 11, İnci Güçlü, İrem Topuz, Sinem Ataş 2, Eda Şahin, Nazlı Gökdemir, Sude Yılmaz, Fahriya Abdi 2
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 20-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 40-29 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 58-46 (Fenerbahçe lehine)