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Pota derbisini Fenerbahçe kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3.

haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 77-60 mağlup etti.



Salon: Metro Enerji


Hakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Tolga Edis


Fenerbahçe: Verameyenka 19, Birsel Vardarlı Demirmen 8, Plum 11, Tuğçe Canıtez 9, Vaughn 10, Esra Ural Topuz 6, Özge Yavaş, Hartley 14


Başantrenör: Valerie Garnier


Galatasaray: Işıl Alben 7, Şerife Onar 12, Grigalauskyte 3, Macaulay 23, Jefferson 11, İnci Güçlü, İrem Topuz, Sinem Ataş 2, Eda Şahin, Nazlı Gökdemir, Sude Yılmaz, Fahriya Abdi 2


Başantrenör: Efe Güven


1. Periyot: 20-16 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 40-29 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 58-46 (Fenerbahçe lehine)

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