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Potada ilk hafta derbi heyecanı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında yarın derbide karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın derbide karşı karşıya gelecek.


Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk ediyor. Yarın 17.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.



Fenerbahçe'de son durum


Fenerbahçe, sezonun ilk resmi karşılaşmasını Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile oynadı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibine 65-62 yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmada Kostas Sloukas 24 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile mücadele ederek, takımı adına en etkili isim oldu.


Fenerbahçe yaz döneminde oynadığı hazırlık maçlarında şu sonuçları aldı:



Fenerbahçe 89-80 Tunus Milli Takımı


Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe


AX Milan 79-74 Fenerbahçe


Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe


Maccabi FOX Tel Aviv 60-65 Fenerbahçe


Fenerbahçe 84-79 AX Armani Exchange Olimpia Milan


Fenerbahçe 86-76 CSKA


Fenerbahçe 94-92 Maccabi


Panathinaikos 85-80 Fenerbahçe



Beşiktaş'ta son durum


Beşiktaş, bu yaz takımın başına Sırp çalıştırıcı Dusko Ivanovic'i getirirken, kadrosunu Ivan Buva, Phil Pressey, Kyle Gibson, Joe Alexander, Dusan Cantekin, Robin Benzing ve Burak Can Yıldızlı gibi isimlerle güçlendirdi.


Beşiktaş, hazırlık döneminde şu sonuçları aldı:



Beşiktaş 70-58 Cibona


Beşiktaş 79-81 Petrol Olimpija


Beşiktaş 78-62 Zlatorog Lasko


Beşiktaş 82-69 KK Sencur


Beşiktaş 66-78 Lokomotiv Kuban


Beşiktaş 88-82 Zenit St. Petersburg


Beşiktaş 82-88 AEK


Beşiktaş 77-80 Afyon Belediyespor



Fenerbahçe galibiyet sayılarında önde


Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde bugüne kadar 107 lig maçında karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 66 galibiyet ederken siyah-beyazlılar 41 kez parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı son 16 lig karşılaşmasını da kazanmasını bildi.

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