Potoda 53. sezon heyecanı başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk olarak 1966-1967 sezonunda başlayan lig 53. sezonunu yaşayacak.

Ligde yeni sezon yarın oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 14 Ocak 2019'da tamamlanacak. İkinci yarısı 26 Ocak'ta başlayacak ligde normal sezon 12 Mayıs 2019'da sona erecek. All-Star organizasyonu ise 20 Ocak 2019'da yapılacak. Normal sezonun 30 hafta süreceği ligde, ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek. Play-off serilerinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alan takımlar, tur atlayacak. Final müsabakalarında ise 4 galibiyet alan ekip, sezonun şampiyonu olacak.

Yabancı sayısı 5'e düştü

Bu yıl alınan kararla Basketbol Süper Ligi'nde yabancı kuralı değişti. Türkiye Basketbol Federasyonu, 6 olan yabancı oyuncu sayısını 5'e düşürdü. Bu yeni kural Süper Lig'de bu yıldan itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak.

İlk şampiyon Altınordu

İlk defa 1966-1967 sezonunda başlayan Basketbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonu itibariyle 53. sezonunu yaşayacak. Ligin ilk şampiyonu finalde Galatasaray'ı yenen Altınordu oldu. 1978-1979 sezonunda statü değişikliğine gidilerek, ligi ilk beş sırada tamamlayan takımların play-off maçları oynamasına karar verildi. Play-off usulünün ilk şampiyonu da o dönemki adıyla Efes Pilsen oldu.

Ligin yeni ekipleri

Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmaya Türk Telekom ve Afyon Belediyespor hak kazandı. Ligden çekilme kararı alan Eskişehir Basket'in yerine Bahçeşehir Koleji dahil edildi. Ligin başlamasına az bir zaman kala Trabzonspor da ligden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Son şampiyon Fenerbahçe

Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, final serisinde Tofaş'ı 4-1'le geçerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler üst üste 3., toplamda 9. lig şampiyonluğunu kazanırken, Başantrenör Zeljko Obradovic de 4. zaferini yaşadı. Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Brad Wanamaker de final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Galatasaray ile Beşiktaş şampiyonluğa hasret

Basketbol Süper Ligi'nin köklü iki kulübü Galatasaray ile Beşiktaş Sompo Japan'ın şampiyonluk hasretleri sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 2013 yılında kupayı müzesine götürmüştü. Siyah-beyazlılar ise en son 2012 yılında şampiyon oldu. Bu iki takımın son şampiyonluklarında ise başantrenörün Ergin Ataman olması dikkat çekti.

En çok şampiyon 13 kez ile Anadolu Efes

1966-1967 sezonunda Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi adı ile kurulan ligin ilk şampiyonluğunu Altınordu Basketbol Takımı kazandı. Basketbol Süper Lig'de en çok şampiyon olan takım ise 13 kez ile Anadolu Efes olurken, İstanbul ekibi 2009 yılından beri şampiyonluk yaşamıyor. Efes'i 9 şampiyonluk ile Fenerbahçe takip ederken, şu an ligde yer almayan Eczacıbaşı'nın ise 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar ve şampiyon olduğu yıllar şöyle:

Anadolu Efes: 13 (1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009)

Fenerbahçe: 9 (1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018)

Eczacıbaşı: 8 (1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1988, 1989)

Galatasaray: 5 (1969, 1985, 1986, 1990, 2013)

İTÜ: 5 (1968, 1970, 1971, 1972, 1973)

Ülkerspor: 4 (1995, 1998, 2001, 2006)

Beşiktaş: 2 (1975, 2012)

Tofaş: 2 (1999, 2000)

Pınar Karşıyaka: 2 (1987, 2015)

Altınordu SK: 1 (1967)

Muhafızgücü: 1 (1974)

Başantrenör olarak en fazla şampiyonluğu Aydan Siyavuş yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan Başantrenör ise Aydan Siyavuş. Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Aydan Siyavuş, 6 kez Eczacıbaşı, 1 kez de Anadolu Efes (Efes Pilsen) olmak üzere toplam 7 kez şampiyon oldu. Ligde faal antrenörlerden Fenerbahçe'yi çalıştıran Zeljko Obradovic'in 4, Anadolu Efes'in başında olan Ergin Ataman'ın da 3 şampiyonluğu bulunuyor.