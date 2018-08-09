PPG, Ferrari Portofino’ya özel boya geliştirdi

Dünyanın önemli boya şirketi PPG, efsanevi İtalyan otomobil markası Ferrari’nin 600 HP gücündeki Portofino Gran Turismo V8 modeli için özel boya geliştirdi. Şirketten yapılan açıklamada; 0’dan 200 km/s hıza sadece 10,8 saniyede ulaşan Portofino’nun özel Rosso Portofino kırmızı rengi, İtalya’nın Quattordio kentindeki laboratuvarında geliştirilip test edilirken, kuruma prosesi için gerekli olan ısıyı 50 santigrat derece düşürerek uygulandı.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; vernik kuruma sıcaklığını düşürmek amacıyla karbon fiber gibi çok gelişmiş fakat ısıya bir o kadar duyarlı malzemelerin deforme olması engellendi. LTC teknolojisiyle birlikte vernik kurutma sıcaklığı 140 santigrat dereceden 90 dereceye düşürülerek, tüm gövde üzerinde renk birliği sağlanmasına olanak tanınıyor. Üstelik vernik ana malzemelerinin daha az kullanımı ve kurutma süresinin kısaltılması sayesinde de Ferrari’nin enerji etkinliğini artırma ve salınımları azaltma stratejisi de desteklenmiş oluyor.

Devrim niteliğindeki teknolojiyi kutlamak üzere Ferrari’nin Boya Atölyesi Direktörü Luigi Franzese, geçtiğimiz günlerde şirketinin takdirini ifade etmek üzere PPG’nin Quattordio ekibini ziyaret etti ve proje ekip üyelerinin tamamını, simgesel nitelik taşıyan Maranello tesislerini gezmeye davet etti. Franzese, PPG’nin yeni düşük ısılı fırınlama teknolojisini ilk kez Ferrari’de kullanmasından dolayı duyduğu gururu dile getirdi.