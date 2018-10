Premire Vision fuarı 9'uncu sezonunu açıyor

sezonunu açıyor.

Premire Vision İstanbul Fuar Koordinatörü ve GL Events Türkiye Genel Müdürü Gülperi Erkanlı, tekstil sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğu belirterek, “Türkiye ihracatını her yıl arttıran bir ülke. Türkiye'nin ihracatı içinde tekstil ve hazır giyim sektörleri ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Türk tekstil ve hazır giyim sektörü vizyoner bir yapıya sahip. Bizim Paris ve New York fuarlarımızda da gerek katılımcı gerek ziyaretçi olarak Türkiye'yi her zaman ilk 10 içerisinde görüyoruz. Dolayısıyla, tekstil sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğuna inancımız tam. Özellikle son yıllarda yaşanan yerel ve global konjonktür değişikliklerine rağmen sektör gücünden bir şey kaybetmeyerek bizim düşüncemizin doğruluğunu teyit etti, etmeye de devam ediyor. Bizim işimiz ise sabır ve kalıcılık esaslarına dayalı. Bu nedenle 4 yıl içinde Türkiye'de oluşturduğumuz sağlam zeminden çok memnunuz. Her yerde söylemekten gurur duyduğumuz cümleyi burada da tekrarlamakta yarar görüyorum: Türk tekstil ve hazır giyim sektörüne güvenimiz tam” diye konuştu.

“Bu yıl ise ilk kez hazır giyim sektörü oyuncularını davet ettik”

Fuarda bu yıl yapılacak yeniliklere değinen Erkanlı, “Bu sezon itibariyle sadece Türkiye ve yakın coğrafyasındaki ülkelerden oluşan ziyaretçi hedefimizi genişleterek Türkiye'nin hazır giyim ve tekstilde ihracatının en yoğun olduğu 9 Avrupa ülkesinden markaları da fuarımıza ekledik. Dünya moda sektörüne hammadde ve hizmet sağlayan dört sektör, üç gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek ve tek bir çatı altında toplanacak. İplik, elyaf, kumaş ve aksesuar üreticileri bu fuarda olacak. Bu yıl ayrıca devrim niteliğinde bir yenilik yapacağız. Bilindiği gibi Premire Vision İstanbul'da bu zamana kadar sadece tekstil sektörü oyuncuları boy gösterdi. Tekstilde gelecek trendlerinin birkaç yıl önceden belirlendiği ve sektörün buna göre pozisyon aldığı bir fuar Premire Vision İstanbul. Bu yıl ise ilk kez hazır giyim sektörü oyuncularını davet ettik” şeklinde konuştu.

“Avrupa'dan ziyaretçi ve hazır giyim markalarını Türk pazarına çekmeyi hedeflerimizde tuttuk”

Avrupa'dan ziyaretçi ve hazır giyim markalarını Türk pazarına çekmeyi hedeflediklerini belirten Erkanlı sözlerine şöyle devam etti:

“Talebe göre yeniden şekillendirdiğimiz fuarda Avrupa ve Orta Doğu'ya da verilen önemi göz önünde bulundurduk ve Avrupa'dan ziyaretçi ve hazır giyim markalarını Türk pazarına çekmeyi hedeflerimizde tuttuk. 30 yeni katılımcı ile tekstil ve moda alanındaki en iyi yerli ve yabancı ismin boy göstereceği fuarda esnasında ayrıca son trendleri keşfetmek için ‘Moda hakkında konuşalım' isimli seminerler ve sezonun anahtar trendlerinin gösterileceği Forum alanı da olacak. Avrupa'dan yeni katılımcılar ve hazır giyim sektörüne verilen önem ile Premire Vision İstanbul olarak doğu ve batı arasındaki moda köprüsü misyonumuzu güçlendirerek devam ettiriyoruz.”

“Premire Vision , üreticilere yönelik seçici bir fuardır”

Üreticilerin fuara katılabilmesi için gerekli standartların olduğunu belirten Erkanlı, “Premire Vision fuarları üreticilere yönelik seçici bir fuardır. Her yıl uluslararası kimlikli ve farklı sektör profesyonellerinin yer aldığı Seçim Komitesi değerlendirmelerini “yaratıcılık”, “endüstriyel varlıklar ve araçlar” ve “mali ve genel yaklaşımlar” şeklinde Premire Vision yönetiminin belirlediği kriterler üzerinden yapar. Her sezon yeni ve yenilikçi koleksiyonlar üretebilme kabiliyeti olarak özetlediğimiz, başvuran firmalardan beklenen vizyoner yaklaşım. Her sezon İstanbul fuarımıza 120 civarında yerli ve yabancı aday firma başvuruyor. Seçim Komitesi'nin yaptığı değerlendirme neticesinde ise ancak bu firmaların 15- 20'si fuara kabul ediliyor. Denim fuarımızda ve Paris fuarımızda da yine aynı yaklaşım söz konusu” ifadelerini kullandı.

Türk tekstilinin global alanda olumlu bir etkisi olduğunu vurgulayan Erkanlı, “Gerek uluslararası markaların üretim ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebilmek için coğrafi yakınlığı, gerek uzun yıllara dayalı bilgi ve becerisi ile Türk tekstili, dünya çapında haklı bir üne sahip. Nitekim 17 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süreçte, Türk firmaları Paris fuarımıza kabul edilme aşamasından, en çok katılımcı veren 10 ülke arasında yer alma aşamasına geçti. Üstelik fuarın düzenlendiği 3 ülkeden biri haline geldi. Özgünlüğün güvenilir ve yüksek nitelikli servis anlayışıyla birleşmesi global arenada en önemli avantajlarımızdan” dedi.