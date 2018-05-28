Prizren Gönül Sofrası’nı kardeşlik rüzgarı kuşattı

Beykoz Belediyesi tarafından, Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği organizasyonuyla bu Ramazan’da 5. kez verilen iftar davetinde kardeşlik, dostluk ve vefa duyguları paylaşıldı. Beykoz’daki heyet, öncelikle Priştine’de Murat Hüdavendigar Türbesi’nde dua etti. Burada sırasıyla Büyükelçilik, Prizren Belediye Başkanlığı, Kosova Meclisi, Yunus Emre Enstitüsü’ne makam ziyaretleri yapan heyet, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in selamlarını iletti. Ve iki kardeş belediyenin ilişkilerinin artarak devam etmesini dileyerek, Beykoz’un simgesi Çeşm-i Bülbül ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Gönül Sofrası İftarı’na Priştina Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Türk Partisi Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova Meclisi Başkan vekili Müferra Şinik, Prizren Belediye Meclis Başkanı Mytaher Haskuka, Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, Kosova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülen Aksu Türker, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek adına Özel Kalem Müdürü Mehmet Şeker, Temizlik İşleri Müdürü Nihat Mutlu, Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Çabuk, Kentsel Dönüşüm Müdürü Erdal Usturbelli, Amasya Belediyesi yetkilileri ile Prizrenliler hazır bulundu. Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülen Aksu Türker, 10 yıl önce Beykoz ve Prizren’in kardeş şehir olmasının ürünü olarak iftardaki mutluluğa değinerek, Beykoz Belediyesi’nin Kosova’yı birçok proje ile desteklediğini dernek, belediye ve Türkiye olarak da Prizren ve Kosova’nın kalkınması için çabalarının devam edeceğini ifade etti.

Beykoz Belediyesi adına iftara katılanları selamlayan Özel Kalem Müdürü Mehmet Şeker, 2008’de Prizren ile imzalanan kardeş şehir protokolünün ardından 5.kez gönül sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu belirtti.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkanlardaki kardeşlere verdiği öneme vurgu yapan Şeker, Beykoz Belediyesi olarak başta kültürel eğitim ve sosyal alanlar olmak üzere desteklerinin devam edeceği ifade etti. Her yıl belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım kumanyası da götüren Beykozlu heyete, bu yıl ilk kez Prizren Başkonsolos Eylem Altunya da bizzat katıldı.İlk kez davete katılan Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka konuşmasında Türkiye’den kardeş şehirler Beykoz ve Amasya Belediyesi yetkililerine ziyaretleri için teşekkür ederken bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesi dileklerini belirtti.Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Müferra Şinik de 10 yıldan bu yana Beykoz Belediyesinin birçok proje ile Prizren ve Kosova’ya desteklerini esirgemediğini belirtirken Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’e teşekkürlerini ifade etti. Şinik, Müslümanların yaşadığı ülkelerde zulümlerin olmaması dileklerini de belirti. Gönül sofrası Prizren imamlarından Davut Lezi’nin Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça iftar duasıyla sona erdi. İftar öncesinde Tasavvuf Müziği konserini veren Balkan Türk Müziği Derneği üyeleri, iftar sonrasında da sanat müziği ve Rumeli türküleri programıyla geceye renk kattı.