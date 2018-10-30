Pro-Am turnuvasında Calista ilk sırada

Turkish Airlines Open öncesi Regnum Carya'da düzenlenen Pro-Am turnuvalarının ilk gününde Calista takımı şampiyon oldu. İspanyol oyuncu Nacho Elvira ile birlikte Ali Özdoğan, Anıl Amiklioğlu ve Ali Kızıldağ'dan oluşan Calista takımı son dokuzda -19 puan yaptığı turnuvayı -36 ile bitirdi.

Jeunghun Wang (pro), Mustafa Selçuk, Mitat Batır ve Volkan Biner'den oluşan Golf International takımı ise -35 ile ikinci sırayı aldı.

Organizasyonda dereceye girenlere kupalarını İngiliz oyuncu Andy Sullivan ile Türk Hava Yolları Sponsorluklar ve Yatırımlar Müdürü İlker Kavas verdi. Türk Hava Yolları Pro-Am şampiyonu Calista takımı oyuncularına yurtdışı gidiş-dönüş uçak bileti hediye etti.