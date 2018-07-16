Dr. Mehmet Arslan, "Üniversite tercihi, insan hayatının dönüm noktalarından birisidir" şeklinde konuştu.

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan yaptığı açıklamada, üniversite tercih döneminin üniversite eğitiminin hatta insan hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ve aday öğrencilerin mutlaka aldıkları puanlara göre istedikleri ve ilgi duydukları bölümü tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

"Okudukları kitaplar sayesinde iyi noktalara geleceklerdir”

Prof. Dr. Arslan, "Benim eğitim ve kariyer hayatımdaki en önemli nokta köy öğretmenliğinden üniversite dekanlığına ulaşmamdı. Bunu da okuduğum kitaplara borçluyum. Öğrencilerimize tavsiye olarak nereye giderlerse gitsinler nerede olurlarsa olsunlar mutlaka yanlarında kitap bulundursunlar. Öğrenciler okudukları kitaplar sayesinde eğitim ve kariyer açısından iyi noktalara geleceklerdir" dedi.

"Hedefimiz düşünen, araştıran, sorgulayan öğretmenler yetiştirmek”

Prof. Dr. Arslan sözlerini şöyle tamamladı:

"Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak 2018-2019 yeni akademik yılına hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Eğitim Fakültemizin yeni kontenjanları açıklanmış umarım tekrardan en çok tercih edilen bölümlerden olacağız. GAÜ Eğitim Fakültesi Ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim veren ve 30 yılın üzerinde bir geçmişe sahiptir. Fakülte olarak en önemli hedefimiz; öğrencileri, deneyimli ve dinamik kadromuzla düşünen, araştıran, sorgulayan ve yargılayan öğretmenler olarak yetiştirmenin yanında, KKTC’de, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde görev alabilecek etkinlik ve yetkinlikte yetiştirmektir" diye konuştu.