Dr. Ayhan Kaya, Avrupa’da yaşayan gençlerin radikalleşme süreçlerini araştıracak.

Dr. Ayhan Kaya, Avrupa’da yaşayan gençlerin radikalleşme süreçlerini araştıracak. Prof. Dr. Kaya’nın Avrupa’nın en prestijli araştırma kurumu Avrupa Araştırma Konseyi’nden destek kazanan araştırması; Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’da doğan ve kendilerini dışlanmış hisseden gençler ile Müslüman ve göçmen kökenli gençlerin eğilimlerini inceleyecek.

Prof. Dr. Ayhan Kaya, radikalleşmenin tarih boyunca genç kitleler arasında görüldüğünü belirterek, "Radikalleşme, genellikle genç kitlelerde görülüyor. Son yıllarda Avrupa’daki bu eğilimleri incelediğimizde, radikalleşmenin İslamofobi ve İslamizm ekseninde oluştuğunu görüyoruz. Bunun sebebini anlamaya çalışmak için 5 yıl sürecek bir araştırma başlatıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Kaya, "Araştırmamız Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’da doğan ve kendilerini giderek sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik nedenlerle dışlanmış hisseden gençler ile Müslüman ve göçmen kökenli gençlerin eğilimlerini inceleyecek. Bugüne kadar bu iki farklı grubun radikalleşme biçimlerinin birbirinden ayıran birçok çalışma yapıldı. Bu çalışmaların aksine geliştirdiğimiz projeyle, Avrupa’da yaşayan genç kuşakların radikalleşme süreçleri mercek altına alınacak” açıklamasında bulundu.

Alan çalışmaları ve derinlemesine görüşmelerin yer alacağı araştırmada, geniş bir araştırmacı grubu ve bilimsel danışma grubu ile birlikte çalışılacak.

Türkiye üniversitelerinde bir ilk: Proje, Avrupa’nın en prestijli kurumundan destek kazandı

Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın, ’Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa’da Sosyo-Ekonomik ve Politik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi’ başlıklı araştırması, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından dünya çapında ileri düzey araştırmalara imza atmış bilim insanları için verilen ’Advanced Grant’ (ileri seviye destek) kategorisinde fon desteği kazandı. Araştırma, Türkiye üniversiteleri arasında Sosyal Bilimler alanında bu kategoride fon desteği kazanan ilk proje olma özelliğini taşıyor.