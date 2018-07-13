Dr. Bahri Öztürk, "OHAL’den sonra hukuk alanında reformlar yapılmasını bekliyorum. 15 Temmuz, yapılacak bu reformların ateşleyicisidir” dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, darbe girişiminin üzerinden geçen iki yılı özetledi. İKÜ’de düzenlenen ’15 Temmuz Paneli’ doğrultusunda ele alınan yeni hükümet sistemi ile birlikte Türkiye’yi nelerin beklediği konusundaki düşüncelerini İhlas Haber Ajansı (İHA) ile paylaşan Prof. Dr. Bahri Öztürk, darbe girişimi sonrasında zorunlu olarak ilan edilen olağanüstü halin (OHAL), 18 Temmuz’da kaldırılması ile birlikte öncelikle hukuk alanında ciddi reformların yapılamasını beklediğini ifade etti.

"Adil yargılama ilkesine büyük ölçüde uyuldu"

15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz günü için hatırlatmalarda bulunan Prof. Dr. Öztürk, "Hain darbe girişimi ile amaçlanan devletin anayasal yapısını ortadan kaldırmaktı. Bu nedenle 15 Temmuz gecesi ve ertesi gün yaşananlar için devleti sorumlu tutmak doğru değildir. Tüm bu yaşananlar sonrasında devlet; yeniden otoritesini tesis ederek, hukuk devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs edenlerin yargılanması aşamasında adil yargılama ilkesine büyük ölçüde uymaya çalışmıştır. Hemen arkasından OHAL ilan edildi. Bunun üzerine İstanbul Kültür Üniversitesi olarak bu durumun getiri ve götürülerinin neler olabileceği konusunda bir bilgilendirme yapmıştık. OHAL süreci bizim bilgilendirmede yaptığımız öngörüdeki gibi oldu. OHAL ile birlikte önceki yıllarda yapılan uygulamaların aynısının yeniden devam edeceği görüşü vardı. Ancak devlet, içine sızmaya çalışan unsurlar ile mücadele verirken, vatandaşı bunun dışında tutmaya gayret etti. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) yine bu hassasiyet ortaya konuldu. Böylece devlet, insan hakları ihlallerine yol açmadan, terörle mücadelesini verme kararlılığını bize göstermiş oldu" diye konuştu.

Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikle 18 Temmuz’da kalkacak olan OHAL’in, bu sistem ile devam ettirileceği görüşünü yayan bir takım çevrelerin olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, bunun akıl dışı bir iddia olduğunu söyledi.

"OHAL’den sonra ciddi reform hareketi başlayacaktır”

“OHAL den sonra çok ciddi reform hareketinin başlayacağını bekliyorum” diyen Prof. Dr. Öztürk, yeni sistem ile birlikte devletin yapısında birçok alanda reformlar yapılacağına inandığını söyledi. 15 Temmuz’un, yapılacak olan reformların ateşleyicisi olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Öztürk, öngörülerini şu şeklide sıraladı:

"OHAL kalktıktan sonra devletin yapısına ilişkin çok ciddi reformların yapılacağını düşünüyorum. Öncelikle var olan hantal yapı ortadan kalkacak. Fevkalade hızlı çalışan bir devlet yapısına geçeceğiz. Hükümete baktığımızda zaten bunun ipuçlarını görüyoruz. Yeni kurulan kabinede bakanların işin içinden gelen isimler olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte çok ciddi bir hukuk reformu da bekliyorum. Zira sayın Cumhurbaşkanımız, ’Güveni tesis edeceğiz’ ekonomiyi düzelteceğiz’ diyor. Güven, hukuk ile tesis edilir. FETÖ terör örgütünün tahrip ettiği hukuk sistemimizi yeniden yapılandırma aşamasında yapılacak olan reformlar, çok önemlidir."