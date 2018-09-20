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Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin "Pir Sultan" kitabı raflarda

Pir Sultan’ın şiir dünyasına tasavvufi kavramlar açısından bakan "Pir Sultan" kitabı raflarda yerini aldı.

Pir Sultan'ın şiir dünyasına tasavvufi kavramlar açısından bakan "Pir Sultan" kitabı raflarda yerini aldı.


Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin Pir Sultan'ı yeniden ele aldığı ‘Pir Sultan' kitabı KETEBE Yayınlarından çıktı. Ahmed Yesevî'nin açtığı hikmet çığırı, Türkistan ulularının ve Horasan erenlerinin nefesiyle dirilen göçmenlerin kervanlarında söylene söylene Anadolu'ya geldi. Hikmetler, Anadolu'da bir yandan Tabduk Emre'yle Yunus Emre'yi yetiştiren hamuru mayalarken, öte yandan Hacı Bektâş-ı Velî ile büyük bir irfan ocağının uyanmasına vesile oldu. İşte kitapta bu irfan ocağının çerağıyla uyanan ulu ozanlardan biri olan Pîr Sultân'ın deyişleri ele alınıyor. Prof. Dr. Bilal Kemikli, yıllar öncesinden düşündüğü Pîr Sultân kitabını "Türkçeyi Kuranlar" projesi için yeniden ele alıyor.

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