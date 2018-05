Prof. Dr. Dağlı: “Nikotin beyin gelişimini etkiliyor”

Dr. Elif Dağlı, “Yapılan araştırmalar nikotinin insan beyninde yaptığı bağımlığın eroin, kokain ve alkolün bağımlılığından daha güçlü olduğunu gösteriyor. Nikotin dünyada bilinen en kuvvetli bağımlılık maddesidir ve en kuvvetli zehirdir” dedi.

Dr. Elif Dağlı, her yıl milyonlarca insanın hastalanmasına ve ölümüne sebep olan sigaranın zararları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Dağlı, ‘31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada her yıl sigaradan dolayı ortalama 6 milyon sigara içicisinin ve 890 bin civarında pasif içicinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Bu yıl ve bundan sonraki yıllar içerisinde ortalama 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı ölmesi bekleniyor. Bunların içerisinde 890 bini kendileri sigara içmedikleri halde başkalarının sigara dumanına maruz kalan, ikinci el sigara içenlerdir. 6 milyon sigara içicisi ve 890 bin sigara içmediği halde pasif sigaradan etkilenen insanların hayatını kaybettiğini biliyoruz. Tütün bitkisinin kökünde üretilen ve nikotin denilen bir madde daha sonra yukarıya yapraklara doğru çıkıyor ve hangi seviyedeyse yaprak ona göre nikotin yoğunluğu fark ediyor. O yaprağın hangisinden içiyorsa kişi de nikotini o kadar daha yoğun almış oluyor” diye konuştu.

Sigaranın içerisinde bulunan nikotin maddesinin insan beyninde meydana getirdiği olumsuzluklara vurgu yapan Prof. Dr. Elif Dağlı, nikotinin kokain ve alkol bağımlılığından daha güçlü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Nikotin insan beyninde özellikle ödül mekanizmasını etkileyen bir merkezi uyarıyor ve dopamin dediğimiz morfine benzeyen bir madde salgılatıyor. Bu maddeye bağımlılık meydana geldiği için içiciler her defasında biraz daha salgılatmak üzere daha fazla sigara içme isteği duyuyorlar. Yapılan araştırmalar nikotinin insan beyninde yaptığı bağımlığın eroin, kokain ve alkolün bağımlılığından daha güçlü olduğunu gösteriyor. Nikotin dünyada bilinen en kuvvetli bağımlılık maddesidir ve en kuvvetli zehirdir. Aslında içiciler az miktarda alıyorlar nikotini ama sıvı olarak alıp içmeye kalkarsanız çok rahat bir çocuğun ölümüne neden olabilecek kadar kuvvetli bir zehirdir”.

“Nikotin beyin gelişimini etkiliyor”

Dr. Dağlı, nikotin maddesinin beyin gelişimine fiziksel, biyolojik ve kimyasal bağlamda olumsuz etkilerinin olduğunu belirterek, “Nikotinin gençlerde ve çocuklarda özellikle beyinde çok farklı bir etkisi oluyor. Bu bağımlılık insan beyninin henüz gelişmeye devam ettiği çağlarda 21 yaşına kadar gelişiyor. 18-21 yaş arasında beynin fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri değişiyor. Bu sırada bağımlılık ömür boyu devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“Gençler nargileyi meyve içiyoruz zannederek içiyorlar”

Bir nargile seansında ciğerlere alınan tütün miktarının ortalama 200 sigaraya karşılık geldiğini ifade eden Başkan Elif Dağlı, “Nargileyi gençler Türkiye’de çok içiyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 50’si nargile kullanıyor ve bunun içerisinde tütün olduğunu bilmeden meyve içiyoruz zannederek içiyorlar. Bir nargile seansında ciğerlerine aldıkları tütün miktarı 100 ile 200 sigara karşılığıdır. Kesinlikle dışarıda satılmasına izin verilmemesi ve bütün ruhsatlarının iptal edilmesi lazım. Kapalı alanda nargile satışı yapılıyor Türkiye’de. Zaten yasaya aykırı, nargile yasaları delmenin bir yöntemi haline gelmiştir. Gençlerimize klasik sigara içirmiyorsanız geleneksel tütün ürünüdür diye bilmeden onları kullandırarak daha az zararlı zannedilerek beyinlerine o bağımlığı başka şekilde sokmuş oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

Dünya Tütüne Hayır Günü, her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli gündür. Bu günde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir. Günümüzde her yıl dünya genelinde 7 milyon kişinin ölümüne neden olan ve yaygın bir hale gelen tütün kullanımının küresel olarak sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.