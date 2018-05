Dr. Elif Dağlı, "Sigara en kuvvetli uyuşturucudur. Elektronik sigara, nargile ve yeni ısıtılmış tütün ürünleri de öyle. İnsan akciğeri hava solumak için yapılmıştır. Bunun içerisine hava dışında çekilecek her şey zarardır" dedi.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, her yıl milyonlarca insanın hastalanmasına ve ölümüne sebep olan sigaranın zararları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Dağlı, ’31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada sigaranın içerisinde bulunan nikotin maddesinin insan beyninde meydan getirdiği olumsuzluklara vurgu yaparak, "Her yıl 6 milyon sigara içicisi ve 890 bin sigara içmediği halde pasif sigaradan etkilenen insanların hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yapılan araştırmalar nikotinin insan beyninde yaptığı bağımlığın eroin, kokain ve alkolün bağımlılığından daha güçlü olduğunu gösteriyor. Nikotin dünyada bilinen en kuvvetli bağımlılık maddesidir ve en kuvvetli zehirdir. Aslında içiciler az miktarda alıyorlar nikotini ama sıvı olarak alıp içmeye kalkarsanız, çok rahat bir çocuğun ölümüne neden olabilecek kadar kuvvetli bir zehirdir" ifadelerini kullandı.

"Sigara en kuvvetli uyuşturucudur"

Elektronik sigara başta olmak üzere bütün tütün ürünlerinin kuvvetli bir uyuşturucu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elif Dağlı, akciğerin hava solumak için var olduğunu belirterek, "Biz içinde nikotin taşıyan herhangi bir şeyin akciğere çekilmemesini ve insanların bağımlı kılınmamasını istiyoruz. Sadece eroin, kokakin uyuşturucu olarak değil bunların içerisinde sigara en kuvvetli uyuşturucudur. Elektronik sigara, nargile ve yeni ısıtılmış tütün ürünleri de öyle. Bir Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak mesleğim akciğerle uğraşmak olduğu için söylüyorum; insan akciğeri hava solumak için yapılmıştır. Bunun içerisine hava dışında çekilecek her şey zarardır. Onun için bunlar zararı azaltılmış, daha az gibi bir ürün olmaz. Akciğere hava dışında hiçbir şey girmemelidir" açıklamasında bulundu.

"Elektronik sigara akciğerlerde kesin hasarlara sebep oluyor"

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, ABD’de elektronik sigaralarla alakalı yapılan son araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Başkan Dağlı, elektronik sigaranın akciğere ciddi zararlar verdiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Şu anda elektronik sigara el altından gizli olarak satılıyor. Elektronik sigaranın yan ürünlerini, ham maddelerini satıyorlar. Nikotin öldürücü bir maddedir. On litrelik nikotin sıvı olarak bidon içerisinde satılıyor. Son derece zararlı ve damlası insanı öldürecek bir şeyden bahsediyoruz. Elektronik sigara için ABD’de yapılan en yeni araştırmanın sonucunu söylüyorum; akciğerde devamlı elektronik sigaranın nikotin ve diğer içinde bulunan kimyasallarına maruz kalmanın neticesinde kesin akciğer hasarı tespit ediliyor. Zatürre dediğimiz ama mikrobik olmayan akciğerde kireçlenmeye neden olan bir yapıda değişiklik oluyor. Granülomatöz akciğer hastalığı dediğimiz bir hastalık meydana geliyor. Elektronik sigaranın akciğere kesin bir hasar verici olduğu görülmüş vaziyette".

"Öyle bir katil düşünün ki öldürdüğünde para kazanıyor"

Tütün ve mamülleri endüstrisinin hedef kitle olarak orta ve düşük gelirli ülkelerin insanlarını gördüğünü belirten Prof. Dr. Elif Dağlı, "Nikotin bağımlılık yapıcı bir maddedir. Sigara satıcıları, tütün endüstrisi bağımlılık yapıcı, öldürücü bir ürünü taammüden satmaktadır. 1950 yıllarından itibaren kullanıcısının yarısını öldürdüğü bilinen bir ürünün yasal olarak satışına hala izin veriliyor. Dünyada kullanıcısının yarısını öldürecek bir maddeyi yasal olarak satmaya izin verilen başka bir madde yok. Tütün endüstrisi yılda 7 milyon kişiyi bilerek öldürürken karşılığında öldürdüğü her kişi başı 10 bin dolar kâra geçiyor. Öyle bir katil düşünün ki öldürdüğünde para kazanıyor. Dünyadaki sigara kullanıcılarının bugünkü sayısı 1.1 milyar. Bu kişilerin yüzde 80’i orta ve düşük gelirli ülkelerin insanları dolayısıyla sigara üreticileri ABD; İngiltere, Japonya başta olmak üzere daha çok yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde kendi insanlarına sigara içirtmezken düşük gelir düzeyindeki ülkelerin insanlarını bağımlı yaparak onların bu maddeyi ömür boyu kullanmasına neden oluyorlar" diye konuştu.

"Ülke açısından hiçbir zaman kazançlı bir şey değildir"

Başkan Elif Dağlı, ülkelerin sigara firmalarından aldıkları vergi miktarının üç katını sigaradan meydana gelen hastalıklara harcadığını vurgulayarak, sigaranın ülke açısından kazançlı bir şey olmadığını söyledi. Prof. Dr. Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülke ekonomisi içinde son derece zararlı bir üründen bahsediyoruz. Çünkü bu insanları hemen öldürmüyor bir süre hastalıklarla mücadele ettikten sonra açıkçası sürünerek ölüyor hastalar. Ya kanser ya kalp hastalığı veya KOAH dediğimiz bir hastalık oluyor. Bunlar uzun ve pahalı tedaviler sonucunda insanların kaybolmasına neden oluyor. Ülke ekonomilerini çok ciddi zararlara uğratıyor. Bir ülke sigara firmalarından aldığı verginin üç katını sağlık harcamalarına harcar. Dolayısıyla ülke açısından hiçbir zaman kazançlı bir şey değildir".

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

Dünya Tütüne Hayır Günü, her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli gündür. Bu günde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir. Günümüzde her yıl dünya genelinde 7 milyon kişinin ölümüne neden olan ve yaygın bir hale gelen tütün kullanımının küresel olarak sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.