Prof. Dr. Emin Ersoy, mide botoksunu anlattı

Dr. Emin Ersoy, ameliyat sınırları içine girmeyen hastaların mide botoksundan faydalanabileceğini söyledi.

Türkiye'de uygulanan mide botoksu, kilo vermede kullanılan yöntemlerden biri oldu. Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, mide botoksu hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Ersoy, mide botoksunun ne olduğu, kimlerin yaptırabileceğini ve tedavi sonrasında nelerin yapılması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Mide botoksu aslında bir toksin (botulinum toksini). Bu toksin kozmetik amaçlı birçok yerde kullanılmış. Son zamanlarda da zayıflamak amaçlı kullanılabiliyor. Midenin çıkış kısmına bu toksini belli oranda enjekte ettiğimizde, çıkış kısmındaki pompa aktivitesini geciktirdiği için yediğimiz gıdalar mideden geç boşalıyorlar. Boşaldığında hastalar tokluk hissediyorlar. Tokluk hissettiklerinde daha az yemek yedikleri için kilo kaybediyorlar. Botulinum toksinin bir kısmı midenin kubbe kısmına zerk edilebiliyor. Burada iştahı arttıran bir hormon olan ghrelini baskılayabiliyor. Dolayısıyla iştahta bir azalma oluyor ve midenin boşalmasındaki gecikmeyle beraber hastalar kilo kaybediyorlar" dedi.

"Vücut kitle indeksi 25'in üstünde veya 30 ila 35 arası olan hastalarda kilo kaybettirmek için bu yöntemi uygulayabiliriz"

Mide botoksunu kimlerin yaptırabileceği anlatan Prof. Dr. Ersoy, "Mide botoksundan fazla kilolu hastalar faydalanabilirler. Vücut kitle indeksi 25 ila 30 arasında olanlar ve vücut kitle indeksi özellikle 30 ila 35 arasında olan ameliyat sınırları içine girmeyen hastalar bundan faydalanabilirler. Obezite için ameliyat olma endikasyonu sınırlı olan hastalara bunu pek önermiyoruz. Bunun yerine ameliyat yöntemlerini öneriyoruz. Özetle vücut kitle indeksi 25'in üstünde veya 30 ila 35 arası olan hastalarda kilo kaybettirmek için bu yöntemi uygulayabiliriz" şeklinde konuştu.

"Uygulamalar 2 ya da 3 defa yapılırsa daha efektif oluyor"

Tedavi sonrası için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ersoy, "Tedavi sonrasında hastalar elbette bir tokluk hissediyorlar ama gene de yedikleri gıdaların içerikleri de önemli. Kalorisi yüksek gıdalar tüketmemeleri hastalara öneriliyor. Bunu mutlaka bir diyetisyen takip ediyor. Uygulamalar 2 ya da 3 defa yapılırsa daha efektif oluyor. Çünkü 6 ay aralarla yaptığımız enjeksiyonun etkisi kayboluyor. 2 ya da 3 kez yaparsak fazla kilolarından yüzde 15 ila 20'den kurtulma şansları var'' diye konuştu.