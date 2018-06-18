Dr. Cevdet Erdöl, 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmemesi durumunda Türkiye’nin 2002 yılı öncesine geri döneceğini ileri sürerek, "Sürekli sağlık hizmeti almak zorunda olan ve sayıları 22 milyonu aşan kronik hastalarımız için son derece kaygılıyım" dedi.

2002 sonrası TBMM’de uzun süre Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sağlık alanında yaşanan gelişmeleri anlattı. 16 yıl içinde sağlık alanında çok ciddi adımlar atıldığını söyleyen Erdöl, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmemesi durumunda Türkiye’nin 2002 yılı öncesine geri döneceğini ileri süren Erdöl, 22 milyonu aşan kronik hastalar için kaygılandığını belirtti.

Prof. Dr. Erdöl, AK Parti iktidarı öncesinde sağlık ve sosyal güvenlik sistemindeki anormal uygulamalar nedeniyle, vatandaşların farklı hizmet uygulamalarına muhatap olduğunu, hastane ve eczane hizmetlerinde adaletsiz bir tablonun yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Erdöl, kanser hastalarına tedavi için birkaç sene sonraya gün verildiğine ve tedavi olamadan yaşamlarını kaybettiğine dikkat çekti.

"Ne yazık ki bir neslin ömrü hastane kuyruklarında geçti"

Bir ülkenin medeniyet seviyesinin en temel göstergelerinden birinin hiç şüphesiz sağlık alanında ulaşılan nokta olduğuna dikkat çeken Rektör Erdöl sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki bir neslin ömrü hastane kuyruklarında geçti. Sağlıklı girenlerin hasta çıktığı, ambulans taleplerinin karşılanamadığı, karşılansa bile yakıt parasının hastadan talep edildiği, hastaların hastaneye ulaşamadan yollarda hayatlarını kaybettiği, hastanelerin, sağlık personelinin, araçların ihtiyacı karşılamadığı bir süreçten bu günlere geldik. Hastaların, bebeklerin, cenazelerin hastanelerde rehin alındığı, fahiş ilaç fiyatları ile milletin canından bezdirildiği, SSK, BAĞ-KUR, Yeşilkart reçetelerine pek çok ilacın ödemesinin yapılmadığı, diş tedavisinin adeta mümkün olmadığı ilkel bir süreçten bahsediyorum. Erdoğan döneminde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yapılan devrimlerle birçok yenilik ve gelişmeye imza atıldı. Genel sağlık sigortası ile tüm vatandaşlarımız sosyal güvence kapsamına alındı ve bu sistem yurt dışında pek çok üniversitede ders olarak okutuluyor."

İşçi, memur, asker, emekli gibi değişik meslek grubundaki vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde adaletsizliği sona erdiğini belirten Erdöl, "Emekli sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi farklı yapılar tek çatı altında toplandı.Toplumda nüfusun yüzde ellisi hastaneye ve ilaca ulaşamıyordu. Günümüzde artık insanlar istediği hastanede tedavi olabilmekte, dilediği eczaneden ilaçlarını alabilmekte ve dilediği hekimi seçebilmektedir. Artık ambulanslarımız kentsel bölgede ilk 10 dakikada, kırsal bölgede ise ilk 30 dakikada vak’alara ulaşabiliyor. Hastanelerimizin konforu tamamen değişti. 8-10 kişilik koğuş sistemi sona erdi ve insanımıza yakışan şekilde tek, maksimum çift kişilik odalara dönüştürüldü" dedi.

24 Hazirandaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmemesi durumunda Türkiye’nin 2002 yılı öncesine geri döneceğini iddia eden Erdöl, 22 milyonu aşan kronik hastalar için kaygılandığını belirtti. Erdöl sözlerine şöyle devam etti:

"Seçimde Eski Türkiye’nin tercihine yönelik bir tablo çıkması durumunda Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm sürecinde çok önemli görevler ifa etmiş birisi olarak özellikle ifade etmek istiyorum sürekli sağlık hizmeti almak zorunda olan ve sayıları 22 milyonu aşan kronik hastalarımız için son derece kaygılıyım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüzde 1000-1700 oranında artırılan engelli maaşları, eşi vefat eden kadınlara, muhtaç asker ailelerine, terör mağdurlarına ve sayıları 500 bini bulan engelli refakatçisine ödenen evde bakım ücretlerinin de ödenebileceğine inanmıyorum. İnşallah milletimiz 24 Haziran’da kendi kaderiyle ilgili istikrardan yana karar verecektir.”