Prof. Dr. Ersoy: “Demli çay kahve ve asitli içecekle oruç açmayın”

Dr. Ersoy, orucun, kahve, sigara, koyu çay, gazlı ve asitli içeceklerle açılmaması gerektiğini belirterek, "Midenizde bir sorun varsa iftar sonrasında da bunları az tüketin" dedi.

Dr. Emin Ersoy, ramazanda sağlıklı beslenme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy, açlıkta mide içindeki asidin yiyeceklerle karşılaşıp nötralize olma imkanının ortadan kalktığını, bu nedenle mide içinin uzun süreli asit ortamında kaldığını söyledi.

Rahatsızlığı olanların doktorun önerilerine mutlaka uyması gerektiğini dile getiren Ersoy, "Bunun yanında iftarda beslenme sürecinde dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bunların hepsi mide asidini artırmamak için alınması gereken önlemlerdir. Beslenmede yediğimiz ve içtiğimiz gıdalar çok önemlidir. Orucu, kahve, sigara, koyu çay, gazlı ve asitli içeceklerle açmayın. Şayet midenizde bir sorun varsa iftar sonrasında da bunları mümkün olduğunca az tüketin. İftara önce bir çorba ile başlayın, içinde az yağ ve baharat olsun. Bütün gün boş olan mideyi birden doldurmayın. Ne yersek yiyelim mide zaten iki saatte boşalan bir organ."

"Sıvı içecekle katı yiyecekleri bir arada almayın"

Prof. Dr. Ersoy, Ramazanda yemek yedikten sonra yatmanın reflü gibi hastalıkları azdıracağını ifade ederek, "İftarla sahur arasını mümkün olduğu kadar oturarak geçirelim. İftara azar azar yiyerek başlayalım, yemek sürecini uzatalım. İftar ile sahur arasında azar azar sıvı alın, midenizi doldurmayın. Bu saydıklarımı hem mide hastalığı olanlar hem de sağlıklı insanlar için geçerli. Sıvı içecekle katı yiyecekleri bir arada almayın. Bizde katı bir şey yerken yanında sıvı bir şeyler içmek gibi bir alışkanlık var oysa bu yanlış. Katı bir şey yendiğinde mide onu parçalamak için bir asit salgılayacak eğer bu sırada sıvı bir şey alırsanız o asidi nötr hale getiriyorsunuz. Sindirim işlemini bozuyorsunuz. Katı bir şey yiyince bırakın mide onu asitle muamele etsin. Sindirimin en önemli kısmı midedir. Mide her şeyi asitle karıştırır ve emilecek düzeye getirir. Sonra bağırsaklara atar. Katı bir şey yediyseniz 1-1,5 saat sıvı bir şey içmeyin çünkü bu sürede katı şeylerin hazmedilmesine izin verin. Katı ile sıvı besinleri aynı anda almayın. Bu yanlış beslenme alışkanlığıdır."

"Protein ağırlıklı besinler insanı tok tutar”

Dernek Başkanı Prof. Dr. Ersoy, sahurda ne yenirse yensin midenin iki saat içinde boşalacağını, bu nedenle sahurda tıka basa yemeninin bir anlamı olmadığını, sahurda protein ağırlıklı besinlerin insanı tok tutacağını ifade ederek, "Sahurda et, yumurta, peynir, yoğurt yenmeli. Çünkü proteinler insanı tok tutar, makarna, hamur işleri gibi karbonhidratlar ise tok tutmaz, anlık enerji verir. Bal, reçel gibi şekerli gıdalar yenmemeli çünkü bu yiyecekler çok acıktırır. Ekmeği az yiyelim, yersek bile daha az rafine edilmiş ekmek yemekte fayda var" diye konuştu.

Dr. Ersoy, kanser ve benzeri bir tedaviden cerrahi olarak istifade etmiş yani ameliyat olmuş hastaların tutmasında sakınca olabileceğini belirterek, ’’Ağır diyabetik ve şeker hastalığı tedavisi gören hastaların tutmasında sakınca olabilir. Ve mide bağırsak sistemini ilgilendiren reflü, gastrit ve ülser gibi şikayetleri nedeniyle tedavileri devam eden doktor kontrolündeki insanlarımız problem yaşayabilirler.’’ dedi.

Reflü ve gastrit hastası olanlar midelerinin delinme riskiyle bile karşı karşıya kalabilir diyen, Prof. Dr. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

’’Doktoruna danıştığı halde ve tutmaması önerildiği halde tutarsa ülserlerinde delinme olabilir. Ağır reflü hastaları, bu hastalar özellikle iftardan sonraki periyotta midelerini birden bire doldururlarsa ve hemen yatar pozisyona geçerlerse reflü hastalıkları çok artabilir. Açlığa dayanmak için sahurda tok tutan gıdaları tüketmek önem taşıyor. Örneğin bir bardak yeşil çay içebilirsiniz. Yeşil çay midedeki açlık hormonunu baskılar ve sizi daha çok tok tutar. Sahur sırasında proteini yüksek gıdaları tercih edebilirsiniz. Örneğin peynir, biraz yoğurt, bir tane yumurta sizi gün boyu tok tutacak şeylerdir.’’