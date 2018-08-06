Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adı ölümsüzleştirildi

Dr. Fuat Sezgin’in adını Bahçeşehir Koleji ölümsüzleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz İslam Bilimi Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adını Bahçeşehir Koleji yaşatmaya devam ediyor. İslam Bilimi Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adı, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Bilim Tarihi Sınıfı ve Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi konferans salonuna verildi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak kabul eden kararının ardından, bu konudaki önemli adımlardan biri de Bahçeşehir Koleji’nden geldi.

İslam bilginlerini İngiltere’de anlattılar

Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri yakın zaman önce önemli İslam bilginlerinin yaşamını ve eserlerini dünyaya tanıtmak amacıyla bir proje gerçekleştirmiş; Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi İslam bilginlerinin hayatlarını ve modern bilime ışık tutan çalışmalarını anlatmak üzere sunum hazırlamıştı. Projeleriyle İngiltere’de bulunan Keele Üniversitesi’nden davet alan öğrenciler, burada akademisyenlere ve öğrencilere İslam bilginlerini anlatan sunumlarını gerçekleştirmişlerdi.

“Öğrencilerimiz onların hayatlarından ilham almalı”

Bahçeşehir Koleji Bilim Tarihi Sınıfı ve konferans salonuna Prof. Dr. Fuat Sezgin’in isminin verilmesiyle ilgili konuşan Genel Müdür Özlem Dağ, Prof. Sezgin’in adının ve çalışmalarının nesilden nesle aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti. Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Prof. Dr. Fuat Sezgin’i bilim tarihine ışık tutan çalışmalarıyla hatırlayacağız. Öğrencilerimizin bu değerli ismin çalışmalarını yakından tanıması, bilim tarihine ilgi duyan öğrencilerimizin onun hayatından ve çalışmalarından ilham alması amacıyla Fen ve Teknoloji Liselerimizin iki kampüsünde Bilim Tarihi Sınıfı ve konferans salonuna Sayın Sezgin’in ismini verdik. Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerimizin İslam bilginlerini anlatan sunumu uluslararası akademik çevrelerde ilgiyle karşılanmıştı; öğrencilerimizden de Prof. Dr. Fuat Sezgin’in izinden giderek onun çalışmalarını geleceğe taşıyacak değerli akademisyenler çıkacağına inanıyorum. Bu konuda onları teşvik etmek ve değerli İslam Bilimleri Tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adını okullarımızda yaşatmak için böyle bir karar aldık. “

Günde 17 saat çalıştı, 400 binden fazla kitap inceledi

Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, çok sayıda önemli ödül ve nişan sahibiydi. Prof. Dr. Sezgin, Avrupa-merkezci bilim tarihi anlayışını her zaman sorguladı ve yaptığı çalışmalarla alternatif bir tarih yazımının mümkün olduğunu gösterdi. Günde 17 saat çalışan, 400 binden fazla cilt kitabı inceleyen Sezgin, arkasından gelen binlerce öğrenci yetiştirdi.