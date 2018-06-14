Dr. Hamdullah Şevli’den destek geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği Millet Kırathanelerinin kültürlerinde olduğunu söyleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Bu proje gerçekleştiği takdirde gençlere rol model olacaktır" dedi.

Millet Kırathaneleri peojesi sayesinde toplumun okuma alışkanlığının artacağını belirten Şevli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Millet Kıraathaneleri kuracağız" açıklamalarıyla başlayan bu süreçte aslına bakarsanız kütüphanelerin, kıraathanelerin asli anlamı bakımından gündeme gelmesi, tartışılması, kitaba, okumaya dair mevzuların konuşulması elbette sevindirici. Bir akademisyen olarak Cumhurbaşkanımızın Millet Kıraathaneleri açma düşüncesini son derece olumlu bulduğumu ve desteklediğimi belirtmek istiyorum. Burada ortaya konulan vizyonu daha iyi anlayabilmek için olayın arkasına bakacak olursak; Cumhurbaşkanımız okulları ziyaret ettiğinde öğrencilere "Oku, düşün, uygula, neticelendir" öğüdünü vermektedir. Ziyaret ettiği okullarda tahtaya yazdığına şahit olduk. Bu vizyonla, aslında hepimize öğrencilerin okuryazarlık, kavramları anlama, akıl yürütme, düşünme yada düşünebilme, kendi kendine öğrenebilme yeteneği kazanma yani öğrenmeyi öğrenme becerilerini kazanabilmelerini sağlayacak şekilde eğitim ve öğretimde yenilikler yapılması gerektiğini söylemektedir. Araştırmalar okuma tutumunun, okuma alışkanlığının, okuduğunu anlama becerisi ve akademik başarı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Okuma alışkanlıkları ile okuduğunu anlama becerileri arasında bir ilişki vardır. İlköğretimin ilk yıllarından itibaren çocuklara kazandırılması gereken en önemli davranışlardan biri olan okumanın alışkanlık olarak kazandırılmasında aile, okul ve çevrenin etkili olduğu bilinmektedir" dedi.

"Millet Kıraathaneleri okuma kültürü oluşturma anlamında önemli bir proje"

Küçük yaşlardan itibaren çocuklara rol model olunmasını gerektiğini aktaran Şevli, şöyle devam etti, "Kıraathane, okuma evi yani kitap okunulan mekan demektir. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği Millet Kıraathaneleri okumanın ve bilginin teşvik edileceği, çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığı edineceği, araştırma alışkanlığı edineceği mekanlar olacaktır. Kültürümüz de olan bir şey aslında. Daha sonraları maalesef başka şekle dönüştü.Tekrar aslına döndürülmesi ile Millet Kıraathanelerinin okuma kültürü oluşturma anlamında çocuklarımıza ve gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmasına yönelik çok ciddi katkısının olacağına inanıyorum. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara ailenin ve çevrenin olumlu rol model olması gerekmektedir. Sayıları hızla artan nargile kafeler, oyun oynanan kahvehaneler sigara içilen mekanlar hem sağlık açısından çok zararlı hem de harcanan vakit açısından baktığınızda insan sermayemizi harcama anlamında olumsuz örneklerle doludur. Burada görmüş olduğunuz 3 bin 200 metrekarelik üniversitemiz kütüphanesi, 70 bin basılı kitap, 170 bine yakın elektronik kitap, akademik veri tabanları üzerinden 25 bin elektronik dergi gibi ihtiyaç duyduğunuz alanda bilgiye, literatüre ulaşma imkanı öğrencilerimize ve araştırma yapmak isteyenlere hizmet sunmaktadır. Ancak çoğunlukla gençler kütüphaneleri sessiz sakin bir ortamda ders çalışmak için, ödev veya sunum hazırlamak amacıyla literatür taraması yapmak için kullanmaktadırlar. Elektronik kaynaklara kullanıcı adları ve şifreleriyle üniversite dışında da internet üzerinden erişim sağlayabilmektedirler".

"Kıraathaneler fikrini önemsiyorum"

Çocukların eğlenerek öğrenmeli ve okumaları gerektiğini ifade eden Şevli, "Kütüphane kültürünü geliştirme anlamında da kıraathaneler fikrini önemsiyorum. Normal bir kafede oturup çay içip bir arkadaşınızla bir konuyu tartışmak konuşmak istediğinizde müzik sesinden birbirinizi duyamıyorsunuz. Son zamanlarda özel sektör gelen talebe göre ihtiyaç hissetmiş olacak ki kitap kafelerin sayısında artış olduğunu gözlemliyorum. Çok güzel mekanlar açıldı. Kıraathanelerin halka açık mekanlar olarak düşünülmesi güzel. Üsküdar Belediyesinin açtığı kitap kafe ve Zeytinburnu Belediyemizin halkımızın hizmetine sunduğu kütüphaneler örneğinden yola çıkarak öngörümü belirtirsem Millet Kıraathaneleri de birer binadan çok, keyifle vakit geçirilen yerler olarak düzenlenecek diye düşünüyorum. Buralarda yazar ve şair buluşmaları, söyleşiler, sosyal projeler yapılabilir. Üniversiteler ve okullar destek vererek sadece akademik değil bu mekanları cazip hale getirecek sosyal projelerde yapmalı. Teknoparklar teknoloji ve bilim üreten kuluçka merkezleri gibi nasıl çalışıyorsa bu mekanlar da bir nevi sosyopark gibi çalışmalı. Çocuklar eğlenerek öğrenmeli ve okumalı, çocuklar için ayrılmış bir oyun alanı, onlara özel masalar,kitaplar ve raflar onları cezbedecek şekilde düzenlenmeli. Çocuklar için akıl oyunları, bilim sanat etkinlikleri, hikaye okumaları düzenlenerek küçük yaşlarda düzenli olarak kütüphaneye gitme alışkanlığı edinmeleri ve bu şekilde bir kültür oluşturulması önemlidir. Bilgi ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin etkisinin hayatın her alanında hissedildiği günümüz dünyasında toplumun genelinde böyle bir kültür oluşturma anlamında Türkiye’nin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde çocuklar ve gençlerin eğitim süreçlerine katkı sağlayacak bu projeyi önemsiyorum. Yüksek teknolojiye dayalı üretim ile refah düzeyinin arttırılması ancak ve ancak altyapısı güçlü gençler yetiştirmek için atılacak adım ve yatırımlarla mümkün olmaktadır. Bunun temelinde de toplumda buna etki edecek bir kültür oluşturmak son derece etkili olacaktır. Ülkemiz için milletimizin için geleceğimiz için inşallah hayırlı olacaktır" dedi.